В Минском районе засняли разгрузку эшелона с большим количеством военной техники

В Минском районе засняли разгрузку эшелона с большим количеством военной техники19
- 7.05.2022, 18:25
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Также замечены пассажирские вагоны для перевозки личного состава.
В Минском районе сегодня утром была замечена разгрузка эшелона с большим количеством военной техники ВС РБ. Всего не менее 40 единиц, сообщает «Униан».
Какую именно технику разгружали:
танки Т-72Б,
122-миллиметровые полковые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика",
uусеничные боевые машины пехоты БМП-2,
бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЕМ-2,
"Уралы" общего назначения и бензовозы.
Также среди техники заметили эвакуационную машина БРЕМ-Ч, многоцелевой плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ и его санитарную версию, бронированную. разведывательно-дозорную машина Кайман-КАС и другие.