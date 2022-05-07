В Минском районе засняли разгрузку эшелона с большим количеством военной техники 19 7.05.2022, 18:25

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Также замечены пассажирские вагоны для перевозки личного состава.

В Минском районе сегодня утром была замечена разгрузка эшелона с большим количеством военной техники ВС РБ. Всего не менее 40 единиц, сообщает «Униан».

Какую именно технику разгружали:

танки Т-72Б,

122-миллиметровые полковые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика",

uусеничные боевые машины пехоты БМП-2,

бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЕМ-2,

"Уралы" общего назначения и бензовозы.

Также среди техники заметили эвакуационную машина БРЕМ-Ч, многоцелевой плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ и его санитарную версию, бронированную. разведывательно-дозорную машина Кайман-КАС и другие.

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