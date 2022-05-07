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США обещают $15 миллионов за информацию о российских киберпреступниках

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  • 7.05.2022, 18:37
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США обещают $15 миллионов за информацию о российских киберпреступниках

Российские хакеры находятся в розыске ФБР.

США предлагают вознаграждение в размере до $15 млн за информацию о российских киберпреступниках из группировки Conti, пишет Reuters (перевод — liga.net). Их обвиняют в вымогательствах по всему миру, заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс.

По подсчетам ФБР, более 1000 жертв Conti отдали более $150 млн из-за программ-вымогателей.

$10 млн США могут заплатить за идентификацию или местоположение лидеров группы и $5 млн за информацию, которая поможет арестовать любого вступившего в сговор с Conti.

В прошлом году в ФБР заявляли, что Conti ответственны за кибератаки по 16 медицинским и экстренным сетям в США. В феврале киберпреступники пообещали атаковать "врагов Кремля", если они решат ответить на российское вторжение в Украину.

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