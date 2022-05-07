Враг лишен прикрытия с воздуха: новые подробности удара ВСУ по острову Змеиный 4 7.05.2022, 18:47

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Украинские воины дают мощный отпор путинским оккупантам.

На острове Змеиный украинские военные уничтожили судно российских оккупантов и ангар с россиянами. Деталями поделился украинский журналист Андрей Цаплиенко:

"Сегодня, при попытке доставить на остров Змеиный зенитно-ракетный комплекс «ТОР», ударом с воздуха был уничтожен большой десантный катер. Перед этим на острове Змеиный, тоже ударом с воздуха, был уничтожен еще один ракетный комплекс типа ТОР. На сегодняшний день подразделения врага, остающиеся на Змеином, остаются без прикрытия с воздуха. ВСУ их будут уничтожать и будут выжигать, как тараканов".

Напомним, 6 мая, в пятницу, возле острова Змеиный был замечен, по предварительной информации, российский фрегат "Адмирала Макарова", на борту которого прогремел взрыв, а затем вспыхнул масштабный пожар. Но у украинских властей пока нет информации о том, что ВСУ утопили или подбили российский фрегат "Адмирал Макаров".

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