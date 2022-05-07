Стоматолог-ортодонт рассказал, какие продукты нужны для здоровья зубов 1 7.05.2022, 19:13

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Основных витаминов и минералов для зубов — всего пять.

Всем известно, что сладкое плохо влияет на зубы, красное вино оставляет пятна на зубной эмали. Но вот какие продукты помогут зубам оставаться крепкими, красивыми и здоровыми? О том, что нужно есть и как это правильно делать, чтобы зубы оставались здоровыми, рассказал aif.by врач стоматолог-ортодонт Руслан Кантаев.

Здоровье зубов заканчивается там, где начинается много сахара — это ни для кого не секрет. Сахар является главной питательной средой для бактерий кариеса. Они, в свою очередь, скапливаются в большом количестве на поверхности зубов и тем самым разрушают эмаль.

Есть продукты, помогающие сохранить здоровье полости рта. Польза эта может быть двойной. Во-первых, еще в процессе жевания определенные продукты способствуют естественному самоочищению полости рта от мягкого зубного налета, массируют десны и предотвращают образование зубного камня. С этой задачей справляются все свежие и жесткие фрукты и овощи: яблоки, листья салата, морковь, огурцы, свекла.

Во-вторых, вместе с «хорошими» продуктами в организм поступает огромное количество полезных веществ. Они питают зубы и мягкие ткани, помогают полости рта лучше справляться с бактериями и сохранять эмаль здоровой.

Больше клетчатки

Богатые клетчаткой фрукты и овощи, такие как яблоки, сладкий перец, огурцы, морковь, сельдерей, помогают очищению зубов и поддерживают их здоровье.

Их жесткость дает здоровую нагрузку на жевательную систему: мышцы и челюсти начинают работать правильно.

Часто бывает так, что у ребенка развивается скученность зубов, неправильный прикус, если в детстве он не получал достаточное количество твердой пищи, которую нужно активно пережевывать.

Кроме того, фрукты и овощи способствуют выделению слюны: чем больше слюны, тем лучше восстанавливается минеральный баланс полости рта.

Молоко, сыр, творог и другие молочные продукты — источники кальция. Кальций укрепляет зубную эмаль и костные ткани. Чем больше кальция, тем меньше шансов у бактерий разрушить ткани зубов.

Кофе и чай. Бытует мнение, что чай и кофе вымывают полезные для зубов минералы, в том числе и кальций. Тут есть доля правды. Кофеин стимулирует действие адреналина — это он увеличивает потребность клеток в кальции и запускает процесс вымывания минералов из костной ткани. Однако вредное воздействие начинается только после шестой-седьмой чашки кофе ежедневно. Так что главное — не злоупотреблять напитками, содержащими кофеин.

Рыба

Жирная рыба (например, лосось) и мясо богаты фосфором — еще одним важным минералом для здоровья зубов. Фосфор способствует укреплению эмали зубов и помогает предупредить ее разрушение.

Ягоды и фрукты, богатые витамином С — это мощный антиоксидант. Он также необходим для выработки коллагена — ключевого белка, который помогает предупредить множество заболеваний десен и околозубных тканей.

Без витамина С десны становятся чувствительными и более уязвимыми перед заболеваниями, такими как пародонтит или пародонтоз. А лучшими источниками витамина С являются сладкий перец, яблоки, клубника.

Самые важные витамины

Для того чтобы зубы были здоровыми, в вашем рационе должны содержаться следующие витамины и минералы. Основных веществ для зубов — всего пять.

Это кальций, фосфор, а также витамины A, C и D.

Кальцием и фосфором наиболее богаты молочные продукты.

Фосфор — это также микроэлемент белковой пищи: мясо, яйца, орехи, бобовые.

Витамины А и D содержатся в полезных жирах, которыми богаты яйца, рыба, печень трески, сливочное и оливковое масло.

Витамина А также много в овощах: морковь, болгарский перец, спаржа, брокколи, сельдерей, а витамина С — в цитрусовых.

Если вы придерживаетесь правильного питания, то, скорее всего, получите все нужное из ежедневного рациона, нет необходимости в пищевых добавках или БАДах. Если же у вас есть подозрение, что у вас дефицит важного витамина или микроэлемента, то нужно обратиться к врачу и сдать анализ крови на дефицит. В соответствии с результатами врач назначит вам комплекс витаминов.

Еще один вопрос, который интересует многих: нужна ли специальная диета после протезирования зубов или на время исправления прикуса, когда зубы подвижны. Нет, специальной диеты придерживаться не нужно. Грамотно протезированные зубы начнут служить вам с первого дня без ограничений в еде.

При коррекции прикуса диета необходима только при ношении брекетов — чтобы не повредить их. Не рекомендуется твердая и жесткая пища, например, орешки, чипсы, сухарики, ириски и другая клейкая пища, семена, карамельки, жесткие фрукты и овощи. Но сейчас есть довольно много других решений для коррекции прикуса, например прозрачные капы, их нужно снимать во время приема пищи, поэтому можно есть что угодно.

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