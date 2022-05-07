Кличко анонсировал ПВО «натовского стандарта» для защиты Киева 3 7.05.2022, 19:18

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Вскоре воздушное пространство над украинской столицей будет еще плотнее закрыто от врага.

Киевский мэр Виталий Кличко надеется, что вскоре воздушное пространство над украинской столицей будет еще плотнее закрыто от вражеской авиации и ракет дополнительными системами ПВО "западного стандарта", пишет liga.net.

"Надеемся, в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая еще больше будет защищать наш воздух", – сказал он.

О каких системах речь, неизвестно.

Мэр призвал жителей и гостей города соблюдать требования безопасности и спускаться в бомбоубежища при тревоге, "потому что в любую минуту любое здание нашего города, к сожалению, пока может быть обстреляно".

"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 [мая] можно будет понемногу возвращаться в столицу", – подытожил он.

30 апреля сообщалось, что Одесса получила новые комплексы ПВО.

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