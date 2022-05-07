Где перекроют дороги в понедельник в Минске? 1 7.05.2022, 19:21

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Адреса и карта.

9 мая в центре Минска временно ограничат движение автомобильного транспорта, сообщает ГАИ и публикует график и адреса перекрытий.

Так, 9 мая с 6.30 и до окончания праздничных мероприятий, проводимых в первой половине дня на площади Победы, вводится временное ограничение движения транспорта, за исключением общественного, по проспекту Независимости от улицы Комсомольской до проспекта Машерова. Общественный транспорт на указанном участке будет следовать без остановок.

С 08.30 движение всех видов транспорта полностью закроют на участках:

пр. Независимости — от ул. Комсомольской до пр. Машерова;

ул. Коммунистической — от ул. Красной до местного проезда пл. Победы;

ул. Кисилева — от ул. Красной до пл. Победы;

местный проезд — от ул. Коммунистической до ул. Кисилева;

ул. Фрунзе — от местного проезда пл. Победы до ул. Первомайской;

ул. Захарова — от пл. Победы до ул. Первомайской;

местный проезд — от ул. Захарова до ул. Фрунзе.

С 18.00 на участке проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова, а также на улицах Киселева и Захарова, ул. Фрунзе — от местного проезда пл. Победы до ул. Первомайской снова закроют движение личного автотранспорта, а с 19.00 — и общественного до окончания мероприятий (ориентировочно в 00.00).

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