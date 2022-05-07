Украинские защитники уничтожили российский ударный беспилотник «Форпост»6
- 7.05.2022, 19:24
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Беспилотник такого типа стоит более $7 миллионов.
Утром подразделения воздушного командования "Юг" обнаружили и уничтожили очередной российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост". Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования (ВК) "Юг" .
В сообщении отмечается, что дрон был уничтожен при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга Украины.
"Стоит отметить, что беспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивают более чем в $7 млн. Он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК", - говорится в сообщении.
В ВК "Юг" подчеркнули, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически противостоять натиску агрессора.