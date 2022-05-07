Что уже умеют дорожные камеры и датчики в Беларуси? 3 7.05.2022, 19:42

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На заметку автомобилистам.

В Беларуси много говорят о камерах фотофиксации. На что способны современные технологии? Если вкратце – очень на многое.

Не остановился – штраф

Вроде бы знаки "Стоп" расставлены на дорогах вовсе не просто так, но иногда гораздо проще их не заметить: зачем останавливаться, если дорога и так хорошо просматривается, и ничто не мешает ехать дальше? К этой привычке тоже могут приучить камеры, которые просто пока не добрались до Беларуси. А ведь еще они умеют распознавать и заезды за стоп-линию, что также соблюдается далеко не всеми и всегда, пишет "Автобизнес".

Остановился – штраф

Другая проблема городов, особенно крупных – заторы на перекрестках. Хотя ПДД и оговаривают этот пункт, ситуация весьма распространенная. Водители выезжают на перекресток, в надежде проехать дальше, но что-то идет не так и им приходится останавливаться прямо на пересечении дорог. Потом загорается зеленый сигнал светофора уже с другого направления – как итог, на перекрестке творится неразбериха.

В Беларуси нет вафельной разметки, но исключать возможность ее появления в обозримом будущем не стоит – а уж с разметкой наверняка появятся и камеры, следящие за остановкой на ней.

Проезд на "розовый"

Проезд перекрестков на желтый, а то и красный сигнал светофора – особенно болезненная тема. Решение проскочить иногда заканчивается серьезными ДТП, решение остановиться заставляет нервно поглядывать в зеркало заднего вида – вдруг водитель сзади не ожидает соблюдения ПДД? Сумятицу вносят и ПДД, которые разрешают продолжать движение на желтый сигнал, если без экстренного торможения не обойтись. Решение таких задач также можно возложить на камеры. А уж будет ли кто-то доказывать невозможность остановиться – вопрос другой, тем более что без экспертизы выяснить такие подробности наверняка вряд ли удастся.

Не пристегнутый ремень

"Да здесь ехать пять минут", "мне неудобно", "ремни тоже могут приводить к печальным последствиям в ДТП" – трудно сосчитать отговорки, которыми прикрываются не пристегнутые водители. Развитие информационных технологий позволяет вполне успешно отлавливать на камеры и такие нарушения. Приведем в пример соседнюю Россию, где распознавать наличие или отсутствие ремня безопасности учили нейросеть.

Процесс этот не самый простой, но все же реализуемый. Без ошибок, конечно, никуда, но тогда в этот процесс уже подключаются люди, которые наверняка смогут принять правильное решение.

Использование телефона

ПДД запрещают использовать телефоны во время движения, послабление делается лишь в отношении разговоров по громкой связи. Много ли водителей четко следуют этому правилу? Думаем, вопрос скорее риторический. Ответ на который вновь может найтись также у камер фотофиксации. С ними за связь придется платить куда больше обычного.

Отсутствие шлемов у мотоциклистов

Шлем у мотоциклистов, как и ремень безопасности в авто, – мера скорее личной безопасности и отношения к ней. Хотя в ПДД это прописано однозначно: и водитель, и пассажир двухколесного транспорта обязаны передвигаться в застегнутых шлемах. Можно ли за это штрафовать? Технически такие возможности существуют – в той же России о подобных камерах рапортовали еще как минимум в прошлом году. Принцип тот же, что и за отсутствие ремня безопасности, и за разговор по телефону – работает нейросеть.

Штрафы для пешеходов и не только

Водители довольно часто (и в какой-то мере справедливо) обижаются на пешеходов, велосипедистов, самокатчиков и прочих участников дорожного движения, которые не обозначены номерным знаком. До антиутопии с променадами с "номерами" на видных местах нам еще далеко, но прогресс так или иначе наведет порядок и здесь. Возьмем в пример хотя бы смартфоны, где разблокировка при помощи распознавания лица уже стала нормой.

Возможно ли что-то похожее реализовать уже в больших масштабах? Подобные системы уже существуют и в будущем будут развиваться еще активнее, пусть и корректность их применения соответствующими органами вызывает массу споров. Такие системы – тема отдельного обсуждения, потому скажем проще: "большой брат", следящий за всеми и вся, уже не совсем удел фантастических фильмов.

Грязный выхлоп

Ладно, все предыдущие пункты еще хоть как-то можно уложить в голове – по крайней мере, они должны сопровождаться доказательствами в виде фото. А как вам идея штрафовать тех, чьи автомобили явно нарушают все возможные экологические нормы по выхлопу? В мире существует и такое решение под название EDAR – от Emission Detection and Reporting. Система достаточно сложная, но при этом по заявлениям создателей работает она точно и без проблем.

Что со штрафами с камер за техосмотр в Беларуси?

Автомобилисты Беларуси не сообщают о том, что где-то массово приходят штрафы за отсутствие "Допусков к дорожному движению" при проезде мимо камер автоматической фиксации. Хоть и редко, но иногда встречаются случаи, когда автомобиль без техосмотра превысил скорость, был зафиксирован камерой и лишь после этого владелец автомобиля получал дополнительный штраф за отсутствие "Допусков к дорожному движению". Похоже, что эта информация в Беларуси до сих пор обрабатывается в ручном режиме.

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