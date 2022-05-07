Ирина Верещук: Все женщины, дети и старики из мариупольской «Азовстали» эвакуированы

Ирина Верещук: Все женщины, дети и старики из мариупольской «Азовстали» эвакуированы4
- 7.05.2022, 19:50
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Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.
В Мариуполе все женщины, дети и старики, которые находились на территории "Азовстали", уже эвакуированы. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Приказ президента Владимира Зеленского выполнен: все женщины, дети и старики из Азовстали эвакуированы", - отметила она.
По словам Верещук, эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.