Ирина Верещук: Все женщины, дети и старики из мариупольской «Азовстали» эвакуированы 4 7.05.2022, 19:50

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Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

В Мариуполе все женщины, дети и старики, которые находились на территории "Азовстали", уже эвакуированы. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Приказ президента Владимира Зеленского выполнен: все женщины, дети и старики из Азовстали эвакуированы", - отметила она.

По словам Верещук, эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

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