Польша уже построила 60 километров стены на границе с Беларусью 1 7.05.2022, 20:21

2,074

Строительные работы будут завершены к концу июня.

Польша на сегодняшний день построила около 60 километров стены на границе с Беларусью. Строительные работы идут по плану и, как ожидается, будут завершены к концу июня, сообщила официальный представитель Польской пограничной охраны в субботу, 7 мая, пишет dw.com.

Польша борется с нелегальной миграцией

Протяженность польско-белорусской границы составляет 418 километров, из которых 186 километров проходят по суше. В конце лета и осенью прошлого года ситуация там обострилась. Тысячи мигрантов, прибывших в Беларусь из кризисных регионов, пытались нелегально попасть в Европейский Союз. ЕС обвиняет белорусского правителя Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов к внешней границе ЕС, чтобы таким образом оказать давление на Запад.

С наступлением потепления в последние недели число попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы вновь возросло. По данным пограничников, только в минувшую пятницу перейти ее из Беларуси пытались 76 человек.

В конце августа 2021 года польские пограничники уже возвели на сухопутных участках границы временное заграждение из колючей проволоки высотой около 2,5 метра, чтобы затруднить мигрантам ее пересечение. В конце января оно было заменено стационарным барьером высотой 5,5 метра, оснащенным датчиками движения и камерами наблюдения. Бюджет, выделенный на реализацию данного проекта, составляет 366 млн евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».