«Сакральный день» для хозяина Кремля 4 Виталий Портников

7.05.2022, 21:02

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Российское вторжение в Украину угрожает всем, кто хочет жить в предсказуемом мире без войн.

Конечно, это нужно было постараться, чтобы превратить День Победы во Второй мировой войне в ожидание новых агрессивных действий со стороны страны, которая внесла такой огромный вклад в поражение нацистской Германии. Впрочем, не стоит забывать, что это превращение началось не во времена Путина, а еще во времена Иосифа Сталина. Именно большевистский генералиссимус воспринял победу как возможность для превращения Советского Союза в новую империю.

И именно он был готов к столкновению этой империи с недавними союзниками по Второй мировой. Кто знает, как выглядел бы мир, если бы Сталин не умер 5 марта 1953 года.

Уже сталинские наследники заговорили о возможности "мирного сосуществования государств с различным социальным строем". И, как ни парадоксально, фактически отказался от этой концепции Путин — президент страны, давно расставшейся с коммунизмом. Но не с шовинизмом.

Поэтому накануне 9 мая мы все чаще задаем вопрос: рассматривает ли российский президент День Победы в качестве "сакральной даты", к которой обязательно нужно добиться хоть какого-то результата в развязанной им войне? Или все же это будет промежуточный этап кампании? Объявит ли Путин в "сакральный день" войну Украине, что могло бы позволить ему требовать от союзников по ОДКБ участия в бойне и объявить мобилизацию, или ограничится очередными угрозами. И самое главное: будут ли эти угрозы включать самый страшный путинский козырь – ядерный?

Такого рода развития событий опасаются не только в Украине, но и на Западе. В интервью заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд изданию "Медуза" был послан очень важный сигнал российскому руководству, которое сейчас чуть ли не в ежедневном режиме пугает Украину и мир возможным применением ядерного оружия в случае, если Путину не удастся добиться своих целей. Если Путин применит ядерное оружие, отметила Нуланд, то "это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни Россия уже никогда не оправятся. Точно не при нашей с вами жизни".

Хотелось бы, конечно, чтобы эта американская позиция была понята в Кремле. Нужно объяснить, что российские военные доктрины как бы "разделяют" применение стратегического и тактического ядерного оружия. И если относительно стратегического ядерного оружия есть понимание, что его применение грозит исчезновением самой цивилизации и России вместе с ней, то применение тактического ядерного оружия воспринимается в качестве аргумента, который должен парализовать волю противника к сопротивлению.

У меня есть большие сомнения относительно логичности такого подхода. После Бучи, после Мариуполя еще одно военное преступление Путина может только ожесточить украинцев, но не перепугать их. Но наиболее важным представляется, что для стран цивилизованного мира никакого разделения между стратегическим и тактическим ядерным оружием нет. Применение любого ядерного оружия будет означать, что Путин объявил войну всему цивилизованному миру – именно это пыталась объяснить Виктория Нуланд. И это именно то, что напоминает: российское вторжение в Украину угрожает отнюдь не только самим украинцам, но и всем, кто хочет жить в предсказуемом демократическом мире без войн.

То, что могло еще несколько месяцев назад казаться кому-то "локальным конфликтом", оказалось самым настоящим столкновением цивилизаций, борьбой демократий и отвратительной циничной тирании. Поэтому если России удастся победить в такой войне, пусть даже речь будет идти о частичном успехе, об имитации успеха, то никто в мире не будет ощущать себя в безопасности, потому что вместо мира права и торжества справедливости это уже будет мир права сильного.

Именно поэтому Украина просто обязана победить, а Россия – проиграть. Причем проиграть так, чтобы у самих россиян не оставалось никаких сомнений в своем поражении в этой подлой войне.

Виталий Портников, «Обозреватель»

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