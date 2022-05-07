Киевские ветераны ВОВ обратились к Путину 8 7.05.2022, 21:31

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Видеофакт.

Киевские ветераны ВОВ призывают президента России Путина дать возможность выйти из окружения украинским солдатам, находящимся на "Азовстали". Обращение к президенту РФ ветераны выложили в Сети.

"Логика Гитлера была понятна, он хотел уничтожить все нации. Зачем вы напали на нас, непонятно. Мы ничего не просили и не навязывали вам свои порядки", - говорит Александра Романчикова, ветеран ВОВ, которая во время войны была медсестрой и застала блокадный Ленинград.

Ветераны шокированы тем, что русские, которые воевали бок о бок с украинцами против нацистской Германии, убивают детей на территории Украины.

"Война - это уничтожение народа", - утверждает Алексей Ткаченко, который во время войны служил в Крыму.

Оставшиеся в живых ветераны ВОВ взывают к совести российской власти.

"Мы защитили в 41-45 году от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем. Станьте человеком. Выпустите ради нашей победы, которую мы ковали тоже", - говорят ветераны.

"Какие слова подобрать? Хотите, чтобы мы стали перед вами на колени? Мы готовы, но отпустите этих людей".

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