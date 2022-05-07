Крик души белорусского врача 2 7.05.2022, 21:43

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Медик возмущен закрытием частных медцентров в Беларуси.

Медики реагируют на ситуацию с закрытием частных медцентров в Беларуси. Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал мнением человека, который не понаслышке знаком с тем, что такое госмедицина и как невозможно сделать ее сколь угодно похожей на частную:

- Тут один министр эксперимент задумал, аж в 18 учреждениях здравоохранения платную помощь оказывать в свободное от основной работы время. И главное все для общего блага: врачам доплатить, пациенту удобство принести. Ну хорошо, что додумались, вот только вопрос созрел.

Как в недоукомплектованных учреждениях оказывать помощь ещё в большем объеме? Где взять дополнительный персонал?

Да и вообще, логика где? Платные услуги есть во всех УЗ и давно, а тут явно хотят влезть в нишу платных центров и занять этот рынок.

Но как конкурировать обычной поликлинике с тем же «ЛОДЭ»? Где все работало по часам, очередей - нет, хамство - крайне редкое явление, с которым будут бороться в зародыше. Отсутствие расходников и реактивов - чушь! Другой менталитет - ты не «больной» который пришел за помощь и должен выпрашивать или выбивать ее у бездушной системы, цель которой не потратить лишний талон на МРТ, а ты клиент! Ты платишь за услугу и должен получить ее по высшему разряду.

А тут получается, задерганный и уставший врач, должен за 5 минут сменить амплуа на врача частной клиники? Причем те кто, хотел спокойно шли в то же «ЛОДЭ» или другие клиники и подрабатывали там. Теперь нет - работай как в «ЛОДЭ», только не в «ЛОДЭ».

Сейчас я очень жалею, что не сохранял свои расчетные листы, где были указаны суммы за “оказанные платные услуги населению”. Это просто не передать словами, когда ты за выполнение УЗИ получаешь натурально пару рублей, а должен сделать его тогда когда пришел платный пациент, несмотря на то свою основную работу, ведь никого не волнует, что у тебя куча своей работы и ты едва успеваешь ее сделать.

Честно, я был готов платить эти деньги клинике, чтобы она отстала от меня и мне не приходилось смотреть платных пациентов. Для клиники не стояла цель заработать на этой услуге, главное выполнить план по платными услугам, может до Пиневича дойдет, что на двух стульях сидеть нельзя и перестроиться от “социально ориентированной белорусской медицины” на коммерческую бывает очень и очень трудно, даже при наличии такого желания у обычного врача, а для управленца - совсем невозможно.

Вы определитесь, вам или план подавай или деньги. Если цель деньги, то для начала в компании должны работать законы бизнеса, а не законы идеолухов и КГБ-истов. Должна быть налажена поставка реактивов, не должно быть ожидания закупок расходников месяцами. Де и на работу принимать нужно будет настоящих профессионалов, а не идейно правильных.

У Стругацких есть роман “Град обреченный”, где тысячи людей принимали участие в неком эксперименте даже не понимая, что это за эксперимент и для чего он нужен: “Эксперимент есть Эксперимент”. Некоторые считают, что так авторы изобразили первый круг ада.

Видимо и наш Минздрав руководствуется этим утверждением. Такой эксперимент обречен на провал везде, кроме бодрых отчетов чиновников. Нет ни тех, кто будет его воплощать в жизнь, ни даже тех, кто полноценно понимает зачем это и как должно работать.

Но переубедить Минздрав невозможно, даже законом статистики не удалось этого сделать в разгар ковида.

Поэтому как найти дополнительные кадры и клиентов идущих за услугами в государственные центры? Правильно - закрыть «ЛОДЭ»! Вот тебе и врачи на вакантные ставки и пациенто-клиенты! Просто и гениально, если думать как образцовый представитель ГУБОПИКа с квадратно-гнездовым мышлением.

Только сидеть на двух стульях нельзя, нельзя запретить продажу иномарок и прикрепив логотип «БМВ» на «Ладу» заставить поверить, в то,что это одно и тоже. С тем же успехом Лукашенко может сбрить усы, надеть парик и юбку.

В общем, товарищ Пиневич, прекратите изображать министра и проводить ваши гениальные эксперименты с останками отечественного здравоохранения, там и так мало чего осталось после караников/карпенковых/шевцовых/тертелей. И вообще, над трупами издеваться — большой грех.

А мы тем временем семимильными шагами идем в эпоху продразверсток, борьбы с кулачеством, национализаций, расстрелов и прочих прелестей диктатуры беспринципных идиотов.

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