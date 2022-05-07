Что происходит на белорусском рынке такси? 1 7.05.2022, 22:22

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Цены на топливо, запчасти, расходные жидкости, фильтры выросли в разы.

Вряд ли для кого-то станет открытием, что последние два месяца боевых действий в Украине комплексно изменили авторынок Беларуси и связанные с ним услуги по ремонту и розничной торговле. И эти перемены, как водится, ни к чему хорошему не привели. Официальные дилеры европейских, американских, азиатских (исключая, пожалуй, Китай) автобрендов продолжают испытывать сложности с поставками машин, подняв их стоимость в коридоре от 15 до 40%, цены на запчасти и расходные материалы выросли в несколько раз, а отдельные товары и вовсе исчезли с прилавков.

Всё это ещё больше усложнило работу бизнеса в сфере услуг такси, которая и так в последние годы, ещё до начала пандемии, находилась в турбулентном состоянии из-за возросшей конкуренции между классическими автопарками и онлайн-агрегаторами, изменившими устоявшуюся тарифную сетку оплаты заказов.

Журналист av.by Тарас Тарналицкий решил разобраться в том, что же изменилось на белорусском рынке такси после 24 февраля и о каких переменах в ближайшей перспективе можно говорить. Для этого он пообщался с таксистами-предпринимателями.

«На работу ходишь заработать, а не просто посидеть в машине»

Как показал опрос водителей, занимающихся извозом в Минске и Бресте, основные проблемы проявились в разрыве доходов и расходов. Цены на топливо, запчасти, расходные жидкости, фильтры выросли в разы, а уровень заработка остался прежним или даже местами упал из-за «отвалившейся» клиентуры.

Вот что рассказал Дмитрий, работающий таксистом в Бресте на сервис «Яндекс Go».

— Уровень дохода сильно зависит от того, как вы трудитесь. У меня оформлено юрлицо, а сам я езжу на собственном автомобиле. При таких условиях, если работать хотя бы по 10—12 часов за смену каждый день, в месяц можно получить 2—2,5 тысячи рублей. По брестским меркам очень хорошая зарплата. Бывает больше-меньше. В Минске, думаю, выйдет больше.

При этом на арендной машине заработок получился бы куда ниже.

— Нужно было бы минимум 250—270 рублей отдать за аренду, плюс налог. В принципе, можно заработать, если не лениться.

Изменение курса доллара на работе мужчины отразилось ощутимо.

— Амортизация авто возросла, затраты стали больше, топливо стабильно дорожает по две копейки. У меня есть пример из жизни, как взвинтились цены. В собственности имею две Skoda Rapid примерно одного года выпуска: на одной езжу я, на второй — супруга. Так вот, на своей Skoda я менял масло и фильтры до 24 февраля, отдав тогда 125 рублей. А другую обслуживал уже спустя две недели, ближе к середине марта, и заплатил 225 рублей.

Возникают вопросы у мужчины и к действующим тарифам на услуги.

— У «Яндекса» своя политика: расценки он не повышает, чтобы, видимо, не отпугнуть пассажиров. А если их не будет, соответственно, мы ничего не заработаем. Минимальный заказ у нас в Бресте — 2,20 рубля. Я считаю, что его нужно немножко поднять — с учётом теперешних реалий. Округлить до двух с половиной или до трёх рублей хотя бы. Но это моё мнение. Благо у компании есть сетка гарантий: если сделаешь, например, 45 заказов, то тебе заплатят 180 рублей. Заработал меньше, чем нужно, — тогда тебе эту разницу доплатит сервис.

Ещё один брестский водитель Владимир таксует по выходным, в свободное от основной работы время. Мужчина сотрудничает с «Яндексом», и оплата труда белоруса сейчас не устраивает.

— У меня за последние три месяца выручка составила около 300—400 рублей, и это с учётом всех затрат на обслуживание и амортизацию. А реально может и в ноль выходить.

Позволяет Владимиру экономить перевод машины на газовое оборудование.

— С начала года цена его выросла на три копейки, а бензина — уже на десять. Так что в этом плане легче.

Мужчина не заметил, чтобы после начала войны поток клиентов сильно упал. Проблемы возникли с безналичными расчётами.

— Во-первых, увеличилось число расчётов за проезд в наличном виде. Видимо, это из-за санкционных ограничений: через очень многие карты сейчас не проходит оплата. Раньше безнал составлял 50% от всех случаев. Сейчас наличка выросла в разы.

— Во-вторых, в марте возникли проблемы с перечислением средств от «Яндекса» водителям. Связано это тоже с санкциями. Партнёр нас только завтраками кормил, никаких сроков не давал — мы просто сидели и ждали. Сейчас ситуация уже стабилизировалась, но трудности с неперечислением средств периодически возникают.

Ещё собеседника не устраивают «замороженные» тарифы от агрегатора.

— У нас маршрутка в городе подорожала до 1,5 рубля, а тариф остался прежним — 2,20 рубля. Поэтому не знаю, буду ли я дальше продолжать работу в таких условиях. Если не уйду сам, то, скорее всего, доконает крупный дорогостоящий ремонт.

Примерно такую же картину рисует минчанин Николай. Мужчина последний год отработал в «Такси 135 «Столица», откуда ушёл в конце марта.

— Причин увольнения две. Первая — конфликт с клиентом, в котором перевозчик не встал на мою сторону. Вторая — резкое падение выручки. На работу ходишь деньги зарабатывать, а не просто посидеть в машине.

В феврале мужчина получил 1 300 рублей, а за неполный март (без семи рабочих дней) вышло только 700. В апреле прошлого года, по словам собеседника, гонорар исчислялся 1 800—2 000 рублями.

— График — с семи утра до семи вечера пять дней в неделю. «Чистыми», без чаевых, можно было получить 1 600 рублей в месяц. При этом не загоняя себя, обедая дома и несколько часов отдыхая на диване. А после 24 февраля активность резко упала.

Это сползание оплаты наблюдалось и раньше, а после начала войны были дни, когда в лучшем случае зарабатывал и 20 рублей, и 30 рублей в сутки при том же расписании. Для сравнения: относительно недавно доходило до 80 рублей. Число поездок тоже было значительнее. Раньше я отрабатывал в службе больше тридцати заказов в сутки, когда было двадцать — это уже расценивалось как плохой день. А в феврале-марте случались дни, когда удавалось сделать только 10—15 поездок. И уже считалось, что тебе несказанно повезло.

Николай говорит: теперь клиенты сообщают, что поездка в такси стала им не по карману.

— Вызывают только в безвыходной ситуации. Если нет острой необходимости, пользуются общественным транспортом, маршруткой. Даже отмена повышенного коэффициента минчан не сильно мотивирует. У меня уже была наработанная база клиентов. Знал, в какое время можно приехать и стать, чтобы получить заказ, но в последнее время даже эта схема не работала. Люди то ли стали экономить, то ли сидят на удалёнке или в отпуске, не знаю.

Ушли и корпоративные клиенты, за которых обычно по безналу платил работодатель.

— Нашими услугами перестали пользоваться работники «Альфа-Банка». Раньше они ездили утром и вечером, а потом резко перестали. И это заметил не только я, но и бывшие коллеги. Возможно, полностью отказались от услуг или перешли на другой сервис — сложно сказать. Я думаю, что проблема не была связана с санкциями, а просто банк перестал им оплачивать затраты на услугу.

Спад активности клиентов вызвал брожение и среди таксистов, начавших менять работодателей.

— «Водилы» принялись бегать из службы в службу. Многим разрешили ездить без оклейки кузова, у водителей на телефоне появилось сразу несколько приложений. На одном заказе он везёт клиента от одного сервиса, на втором — уже от другого. К нам в службу в последнее время пришло очень много людей, работавших на «Яндекс», когда у них возникли проблемы с перечислением средств своим сотрудникам.

Но есть и такие, кто просто уволился. В основном это водители — арендаторы машин перевозчика. Те, кто был на своём авто, пока терпят.

Николай признаётся, что не планирует кардинально менять профессию.

— Я собираюсь вернуться в грузоперевозки, раньше там работал, но тоже вижу, что стоимость услуг в этой сфере просела.

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