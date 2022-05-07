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Украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 107 оккупантов и их технику

  • 7.05.2022, 22:32
  • 2,060
Украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 107 оккупантов и их технику

В частности было уничтожено 8 танков.

Украинские военнослужащие из группировки "Восток" за сутки уничтожили 107 российских оккупантов.

"В течение суток, 7 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток" российские фашистские войска совершили 7 атак", - говорится в сообщении "Востока".

В частности, за сутки украинские защитники уничтожили: личного состава - 107 военных РФ, танков - 8, БТР - 1, БМП - 11, МТЛБ - 4, АТТ - 5, и БПЛА - 2.

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