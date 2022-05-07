Вертолет и 19 танков: обнародованы потери россиян на Донбассе за сутки 7.05.2022, 22:47

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Также было сбито шесть беспилотников.

На Донбассе украинские Вооруженные силы сбили вертолет и уничтожили 19 танков российских захватчиков, сообщает группировка Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 7 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и 6 автомобилей врага.

При этом, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательн

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