На Байконуре задержали известного блогера и гражданку Беларуси 3 8.05.2022, 8:05

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Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

На Байконуре задержали известного блогера Рича Бенджамина, которые ведет канал Bald and bankrupt, и гражданку Беларуси Алину Целюпу. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В 18.10 мск с Космического центра «Южный» (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс «Буран») гражданина Великобритании Рича Бенджамина и гражданки Беларуси Целупы Алины. Оба находятся в УВД города Байконур. Ведутся следственные действия», — написал он. По словам Рогозина, речь идет об «организации противоправных действий».

Как уточняет издание «Медиазона», на канал блогера подписаны 3,5 миллиона человек. Последние его ролики посвящены Украине, до этого он выпустил несколько десятков видео про Беларусь.

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