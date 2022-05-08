У берегов Змеиного «Байрактары» затопили три десантных катера РФ и еще один – подбили 6 8.05.2022, 8:09

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Уничтожены 46 российских оккупантов.

В субботу, 7 мая, у берегов острова Змеиный украинские защитники уничтожили два вражеских десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и десантный катер типа "Серна" с зенитно-ракетным комплексом "Тор". Еще один "Раптор" существенно повредили.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

В командовании отметили, что остров Змеиный становится уже "легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей оккупантов".

Точные удары по позициям захватчиков украинские бойцы наносили "Байрактарами".

Сообщается, что в ходе этих атак уничтожили 46 российских оккупантов.

Напомним, украинские войска в конце апреля и в начале мая дважды поразили цели в районе острова Змеиный. Сначала - технику, включая системы ПВО потом уничтожили два катера проекта 03160 "Раптор".

6 мая возле острова Змеиный вспыхнул российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник". На корабле произошел взрыв с последующей вспышкой.

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