Сегодня в Варшаве пройдет месса в память о Станиславе Шушкевиче
- 8.05.2022, 8:22
- 2,538
Богослужение, которое начнется в 18.00, проведет ксендз Вячеслав Борок.
Сегодня в Варшаве пройдет месса в память о первом руководителе независимой Беларуси Станиславе Шушкевиче.
Служба состоится 8 мая в 18: 00 в костеле св. Александра (Нижний костел) на площади Trzech Krzyży. Богослужение проведет ксендз Вячеслав Борок.
Для тех, кто не сможет присоединиться, будет вестись видеозапись мессы.
Видео можно посмотреть здесь.