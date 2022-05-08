Сегодня в Варшаве пройдет месса в память о Станиславе Шушкевиче 8.05.2022, 8:22

2,538

Богослужение, которое начнется в 18.00, проведет ксендз Вячеслав Борок.

Сегодня в Варшаве пройдет месса в память о первом руководителе независимой Беларуси Станиславе Шушкевиче.

Служба состоится 8 мая в 18: 00 в костеле св. Александра (Нижний костел) на площади Trzech Krzyży. Богослужение проведет ксендз Вячеслав Борок.

Для тех, кто не сможет присоединиться, будет вестись видеозапись мессы.

Видео можно посмотреть здесь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».