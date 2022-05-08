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Сегодня в Варшаве пройдет месса в память о Станиславе Шушкевиче

  • 8.05.2022, 8:22
  • 2,538
Сегодня в Варшаве пройдет месса в память о Станиславе Шушкевиче

Богослужение, которое начнется в 18.00, проведет ксендз Вячеслав Борок.

Сегодня в Варшаве пройдет месса в память о первом руководителе независимой Беларуси Станиславе Шушкевиче.

Служба состоится 8 мая в 18: 00 в костеле св. Александра (Нижний костел) на площади Trzech Krzyży. Богослужение проведет ксендз Вячеслав Борок.

Для тех, кто не сможет присоединиться, будет вестись видеозапись мессы.

Видео можно посмотреть здесь.

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