Стало известно, на каких предприятиях белорусы могут остаться без пенсий 14 8.05.2022, 8:39

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ФСЗН опубликовал список должников.

В Беларуси больше 630 организаций и индивидуальных предпринимателей на начало апреля задолжали взносы в бюджет ФСЗН. Среди должников значатся в том числе строительные компании, автозавод, футбольный клуб, мясокомбинат, турфирма. Напомним, чиновникам до сих пор не удается решить проблему со страховыми взносами в ФСЗН, из-за долгов нанимателей работники теряют часть трудового стажа, пишет zerkalo.io.

В тексте приведены данные, обнародованные ФСЗН на 1 апреля этого года. На момент выхода этого текста некоторые из предприятий, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а другие — нарастить. В число должников попали те, кто задолжал больше 100 рублей.

Уточним, что к данным ФСЗН по задолженности по страховым взносам возникает немало вопросов. К примеру, в Могилевской области предприятия и ИП на начало июля 2021 года задолжали в ФСЗН 14,3 млн рублей. При этом ранее в фонде заявляли, что по всей стране задолженность организаций и ИП на 1 июля составляла 12 млн рублей.

Число должников по страховым взносам в ФСЗН на начало апреля отличалось по регионам. В Минской области их насчитывалось 172, Брестской — 109, Витебской — 79, Могилевской — 76, Гродненской — 24, Гомельской — 23, а в Минске — 156.

Среди должников хватает строительных компаний. Это в том числе «Строительный трест № 8» в Бресте, «Ремонтно-строительное управление -146» в Октябрьском районе, филиал «ЭМУ-13» предприятия «Белэлектромонтаж» в Островецком районе, «Стройремсервис» в Минском районе, филиал «Трест Белсантехмонтаж № 1» «Могилевский завод вентиляционных заготовок», филиал ЭМУ-5 Могилева «Белэлектромонтаж».

На начало апреля среди должников также оказалась белорусско-британская компания «Юнисон». Она расположена в деревне Обчак в Минском районе. Предприятие было основано в 1996 году как белорусско-британское совместное предприятие Ford Union, в 2000 году было преобразовано в «Юнисон». Предприятие осуществляло сборку ряда автомобильных марок, включая Ford, KIA, Samand. В 2020 году на заводе запустили производство китайских автомобилей Changan, но в октябре 2021-го их сборку приостановили.

Задолжали на 1 апреля страховые взносы в ФСЗН также «Завод Индустрия Климата» в Могилеве, футбольный клуб «Рух» (задолженность выплачена на 15 апреля), «Слонимская фабрика мягкой мебели», мясокомбинат «Южный» в Клецком районе, «Поставский льнозавод», «Браславский райагросервис», рыбокомбинат «Любань».

В Витебской области среди должников хватает сельхозпредприятий (ОАО «Друйский», ГП «Гнездилово-Агро», ОАО «Замосточанское», ОАО «Дригучи»).

Что касается Минска, то тут задолжали в ФСЗН на начало апреля в том числе турфирма «Натаян тур», «Трикотажная фабрика «Ареола», автошкола «Элегия», «Минскводстрой». 1 апреля погасила задолженность компания «Минск Принцесс Отель» (отель Crowne Plaza, казино Princess и «Журавинка»).

При этом в ФСЗН не уточняют, какой была сумма общей задолженности по страховым взносам на 1 апреля.

Чем грозит работникам задолженность нанимателя перед ФСЗН

Если организации и ИП не погасят просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники. Трудовой стаж засчитывается при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

На начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали 43,8 тыс. работников. У них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь идет об организациях, которые работают в обычных условиях, ликвидируемые в общегражданском порядке и признанные банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тыс. работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН, сообщали ранее в Минтруда.

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