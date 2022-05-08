Эксперт: Генштаб РФ готовит для Путина новый план войны 9 8.05.2022, 8:48

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Россияне воюют как в 1941-м году, вряд ли у них начнется 1942-й.

Поставки западного вооружения позволили ВСУ перейти в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. Это означает, что необходимое количество образцов вооружения уже находится в этих районах и мы собрали соответствующий резерв для того, чтобы провести контрнаступательную операцию, пишет полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Изюмское направление было самым угрожающим, там не прекращались наступательные действия. На этом направлении находится самая большая группировка российских войск, около 20 тыс. военных, и, очевидно, Генштаб планировал локальную контрнаступательную операцию для того, чтобы эту группировку максимально разгромить или заставить ее отступить в сторону РФ. Таким образом, мы, во-первых, локализуем угрозу на Изюмском направлении, а во-вторых, продолжим освобождать нашу территорию.

Что касается Мариуполя, то для того чтобы выбить украинские войска с территории завода Азовсталь, россиянам необходимо зайти в катакомбы. Вход в катакомбы — это не широкий бульвар, а узкие проходы, и если наши держат оборону, там складывается ситуация, когда российские военные своими телами забрасывают эти входы, а затем их разгребают. Из таких укреплений выбивать наши войска очень тяжело. Но есть информация, что россияне хотят провести в Мариуполе какие-то торжественные мероприятия — и для них было бы подарком к 9 мая представить Мариуполь в качестве победы.

Также очень большую роль играет поддержка со стороны американской разведки.

Если у нас работают агентурная разведка и военная разведка на поле боя, и здесь мы добываем самые большие разведданные, то в том, что касается инструментальной разведки, нет равных США. Кстати, Штаты даже внесли правку в закон, для того чтобы позволить передавать Украине часть государственной тайны, что касается разведданных. Благодаря таким поступлениям информации мы можем наносить поражение пунктам управления и нарушать систему военного управления российских войск, что в результате приводит к разбалансированию, в том числе и действий этих войск на поле боя.

Фактически против инструментальной разведки США россияне ничего сделать не в состоянии — здесь, кстати, можно наблюдать существенное технологическое отставание РФ от развитых стран Запада. Россияне могут разве что надувные макеты расставить, для того чтобы попытаться ввести в заблуждение средства разведки США, как они это уже делали. Но на сегодняшний день есть средства, которые различают, где надувной макет, а где настоящий, например, танк.

Российские военные понимают, что операция была спланирована с ошибкой

Относительно американских систем HIMARS M142 [которые по некоторым данным может получить Украина, и которые уже называют «длинной рукой, которой украинская армия сможет достать даже Крымский мост"] — это пусковые установки. Такая установка имеет пакетную зарядку, то есть на нее ставится пакет, из которого делаются пуски. Но в этом пакете могут быть разные виды боеприпасов, начиная от реактивных снарядов (тогда дальность будет составлять до 40 километров), и заканчивая оперативно-тактическими ракетами — и тогда эта длинная рука будет лететь аж на 300 километров. Какие пакеты для HIMARS мы получаем — это уже вопрос наших договоренностей с нашими партнерами, но наличие таких пусковых установок позволяет их делать фактически универсальным оружием.

Если же говорить о Крымском мосте, то скажу так: лучше поздно, чем никогда. Его надо разрушать, потому что именно через него идет очень большая подкормка российских войск — и техникой, и боеприпасами, и горюче-смазочными материалами. Надо сделать из Крыма тупик, тогда поставки войск будут затруднены тем, что все поставки придется перебрасывать на Ростовскую область.

Сегодня россияне воюют как в 1941 году: они идут в лобовые атаки и воюют теми же шаблонами, но не думаю, что у них начнется 1942 год. Почему? Потому что 1942 начался только благодаря ленд-лизу, который тогда открыли США. Сейчас качество вооружения, как и личного состава, у россиян будет падать, потому что модернизированные образцы вооружения на сегодняшний день практически заканчиваются. Они начинают снимать с хранения БТР-80 — это советская разработка, которой где-то 40−50 лет, Т-80 — не модернизированные танки времен советского союза с газотурбинными двигателями, работающими на авиационном топливе и т. д. Следовательно, у них может начаться 1940 год вместо 1942, который им не светит.

Вместе с тем мы должны внимательно наблюдать за белорусскими войсками, и, к сожалению, должны удерживать войска на белорусском направлении. Впрочем, мы это делаем с первого дня войны, то есть для нас это большой проблемы не составляет. Но меня лично те учения, которые по данным британской разведки начались в Беларуси, еще больше убеждают в том, что белорусский диктатор Лукашенко пытается как можно дальше отдалиться от этой войны. Этими внезапными проверками боевой готовности, как и провокациями, которые он создавал несколько недель назад на границах стран Балтии и Польши, он пытается показать бурную деятельность перед Путиным.

Когда Лукашенко сказал Путину, что белорусская армия всегда будет защищать спину российской армии и никогда не даст никому ударить российской армии в спину — и именно это он сегодня и делает. Он имитирует угрозы с Запада, чтобы Путин не требовал от него вмешаться в эту войну и ввести войска в Украину. Лукашенко — очень хитрый и намного более опытный политик, чем Путин, и сейчас он отползает подальше от этой войны, понимая, что добром она для России не кончится.

Полагаю, что и российские военные понимают, что эта операция была спланирована с ошибкой, которая приведет к катастрофе в плане потери боеспособности вооруженными силами РФ. Еще две недели назад, когда начиналась вторая волна наступления на Донбассе, группа офицеров в генеральном штабе вооруженных сил России подготовила аналитический доклад с обоснованием целесообразности отказа от этой второй волны с целью сохранения хотя бы части боеспособных войск.

Основной вариант, который в ближайшее время предложит Генеральный штаб вооруженных сил РФ Путину, это скрытая мобилизация в несколько этапов. В общем, они собираются поставить под ружье к концу года где-то 400−450 тысяч, первый этап будет где-то 100−150 тысяч, и его начнут где-то после 9 мая.

Россияне очевидно переходят к плану войны на истощение и будут пытаться растягивать эту мобилизацию во времени. Хотя отсутствует главный фактор — у России нет времени. Мобилизация, особенно скрытая, будет идти очень медленно (если, конечно, они не будут устраивать облавы в отдельных районах РФ). К тому же придется снимать технику уже не с пунктов постоянной дислокации, где ее фактически не осталось, а с мест хранения, где она находится в очень плохом техническом состоянии. И это будет советская не модернизированная техника.

То есть идет деградация, во-первых, с точки зрения качества мобилизационного ресурса — потому что сливки, то есть имеющие боевой опыт, уже сняли, и, во-вторых, в техническом плане — потому что они возвращаются к технике времен СССР. А это все еще нужно соединить, сформировать, научить или обновить навыки — это займет не менее двух-трех месяцев, и только потом они смогут перебрасывать их в Украину, чтобы бросать в бой. Но ведь мы не будем стоять на месте.

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