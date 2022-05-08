Португальские рыбаки поймали редкую акулу с 300 зубами 8.05.2022, 8:55

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Она плавает по океану еще с того времени, когда по планете бродили динозавры.

В Португалии удалось выловить представителя невероятно редкого вида акулы, которого прозвали «живое ископаемое». Причиной этого есть его необычные характеристики и внешний вид.

Об этом сообщает Express.

Плащеносная акула или же плащеносец представляет собой доисторической существо, имеющее 300 зубов. Оно плавает по океану еще с того времени, когда по планете бродили динозавры. Интересным фактом есть то, что за последние 80 миллионов лет данные существа практически не изменились и выглядят все так же странно и несколько пугающе. Встретить их – это необычайная редкость, поэтому можно понять удивление тех рыбаков, которые обнаружили столь уникальный улов.

Португальские рыбаки заметили плащеносную акулу на глубине примерно 2000 метров под толщей воды. Длина акулы составляла примерно полтора метра. Поймали ее на меньшей глубине – 700 метров, рядом с городом Портимане.

Эксперты говорят о том, что этот вид акул встречается невероятно редко. Еще меньше можно найти видео о том, как морские существа живут в своей естественной среде обитания – в глубинах Атлантики, а также рядом с берегами Австралии и Новой Зеландии.

Если говорить непосредственно об их смысле жизни, то плащеносные акулы предпочитают охотиться на кальмаров и самых разных рыб. В некоторых случаях они могут даже совершить покушение на жизнь представителя других видов акул. Древнее существо имеет 300 длинных зубов, которые выглядят ужасающе. Они усеивают пасть в несколько рядов и позволяют легко захватить практически любую добычу. Кроме того, тело акул тонкое и очень длинное. При этом они являются очень дальними родственниками более популярного вида акул – белых.

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