Россия горит: в Краснодарском крае вспыхнули масштабные пожары 22 8.05.2022, 9:08

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Сообщается о возгорании в 16 населенных пунктах и многих погибших.

В Краснодарском крае РФ вспыхнули масштабные пожары, перебросившиеся на жилые дома. Огонь до сих пор не могут погасить.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу регионального правительства Краснодарского края.

Сообщения о возгорании в 16 населенных пунктах поступили еще 7 мая. Местные следственные органы уже открыли ряд уголовных производств.

На всей территории края введен режим чрезвычайной ситуации, на тех территориях, где зафиксированы активные пожары, проводится эвакуация людей.

В крае действует штормовой ветер, который вызывает пылевые бури и способствует распространению пожаров. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 м/c.

Такие погодные условия сохранятся и в течение всего дня, 8 мая.

По обновленным данным, число пострадавших на утро 8 мая в результате пожаров увеличилось до 19 человек (шестеро из них – спасатели), семь человек погибли в нескольких селах.

Огонь уничтожил или повредил 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.

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