Пешеходы и водители против велосипедистов и самокатчиков: что не так с ПДД в Беларуси? 33 8.05.2022, 9:18

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Некоторые участники дорожного движения требуют изменений прямо сейчас.

Наступил май, и движение на тротуарах и улицах города ожило: на дорогах появляются мотоциклисты, тротуары заполняются пешеходами, велосипедистами, владельцами электросамокатов, моноколес и прочего "зеленого" транспорта. Водители автомобилей, в основной массе, относятся к ним нейтрально – лишь бы на дороги не выезжали. А вот пешеходов, вынужденных делить с ними тротуар, порой пугает резко пронесшийся мимо электросамокат или велосипед, поэтому они относятся к этим участникам движения более негативно. Напомним, что изменения в ПДД уже озвучены и мы их подробно разбирали, но вступят в силу они только осенью, пишет abw.by.

Уязвимые, непредсказуемые и ездят на "красный"

Самое большое недовольство как у водителей, так и у пешеходов вызывает непредсказуемость велосипедистов и владельцев электротранспорта и слишком высокая скорость их движения. Стандартная ситуация – группа пешеходов завершает переход проезжей части на зеленый свет, и водитель уже готовится нажать на «газ», как перед ним появляется велосипедист, который тоже хочет проскочить на разрешающий сигнал светофора и пользуется скоростным преимуществом. Если водитель, начиная движение, будет смотреть вперед на пешеходов, и не повертит головой по сторонам, он рискует сбить его, как на этом видео из Бреста.

Бывают ситуации, когда помимо внимательности нужна еще крайняя осторожность, потому что велосипедисты неожиданно и быстро выезжают из-за припаркованных машин или зданий на узких улицах.

Пешеходы говорят, что их пугает резко вылетевший из-за спины на скорости велосипедист или человек на самокате. Так как велосипедисты далеко не всегда едут строго по отчерченной для них полосе, теперь, даже идя по тротуару, пешеходам приходится оглядываться, если нужно поменять направление движения и внимательно следить за детьми, которые не могут ходить ровно и предсказуемо.

Еще одно недовольство касается нарушений велосипедистами и владельцами электротранспорта правил дорожного движения. По действующим нормам они обязаны спешиваться на пешеходном переходе, по новым – могут не спешиваться, но обязаны ехать через дорогу со скоростью пешехода. Некоторые же едут через дорогу на высокой скорости, на красный свет, другие едут по проезжей части, чтобы не спускаться в подземный переход. Конечно, ПДД периодически нарушают все участники дорожного движения, но в случае с велосипедистами или владельцами СПМ быть беспечными совсем не в их интересах – помимо гарантированной травмы от падения и сломанного личного транспорта они могут получить либо счет за ремонт чужого поврежденного автомобиля либо даже стать фигурантами уголовного дела, если сбитый пешеход получит тяжелую травму.

В сочетании с высокой скоростью и периодическими нарушениями ПДД владельцы самокатов, моноколес и велосипедов остаются очень уязвимой категорией участников дорожного движения. Любое столкновение спровоцирует неизбежное падение, в котором велосипедист получит травмы, которые даже могут привести к его смерти. Дальше в зависимости от обстоятельств – если виноватым признают водителя автомобиля, он, в худшем случае, может лишиться прав и даже свободы. В случае со сбитым пешеходом, даже если инцидент произошел на велодорожке, виноватыми нередко признают велосипедистов с формулировкой "выбрал небезопасную скорость движения". Как бы там ни было, так как в инциденте одна или обе стороны могут получить травмы и обратиться за помощью к медикам, те передадут информацию правоохранительным органам, то есть без разбирательства не обойтись.

Многих водителей возмущает слишком мягкое наказание, которое несут эти участники движения за нарушения ПДД и их последствия. Велосипед или электросамокат некоторые считают полноценным транспортным средством. На них можно достаточно быстро передвигаться по городу, и его использование, как и езда на автомобиле, может быть опасно для здоровья и имущества других участников движения и для самого вело- или самокатовладельца.

Однако для того, чтобы ездить на СПМ, не надо получать водительское удостоверение, не надо специально учить правила дорожного движения и даже за многократные нарушения ПДД или наезд на пешехода владельцу не могут запретить им пользоваться дальше. Кроме того, пока для владельцев электросамокатов нет установленных лимитов по скорости, и у них более мягкие штрафы за различные нарушения по сравнению с автомобилистами. В то же время получение водительского удостоверения для автомобилиста сопряжено с известными трудностями, а лишиться его можно в два счета даже за мелкое ДТП или неоднократное в течение года нарушение некоторых правил движения.

Еще один важный нюанс – если велосипедист окажется непорядочным человеком и уедет с места наезда, идентифицировать его может быть проблематично. В Сети есть случаи, когда велосипедисты могут толкнуть, сбить человека или даже насмерть задавить домашнее животное, затем сесть на свой транспорт и поехать дальше как ни в чем не бывало. В этом случае, если водитель велосипеда сам не окажется достаточно порядочным, чтобы остановиться и поинтересоваться у пешехода, все ли в порядке и оставить свои контактные данные, найти его может быть довольно сложно в отличие от владельца автомобиля. Особенно, если человек ехал на личном, а не на прокатном транспорте.

"Вопрос больше к организации движения"

Мы прошли по городу и посмотрели, как ведут себя разные участники движения. В целом, каких-то значительных нарушений со стороны владельцев мобильного транспорта мы не заметили, наоборот, появились вопросы к пешеходам – некоторые без зазрения совести прогуливались прямо по велосипедной дорожке.

Мы спросили нескольких участников движения про их отношение к велосипедистам, самокатчикам и т.д.

Молодые мамы Ирина и Кристина претензий к велосипедистам не имеют. Одна из девушек отметила, что летом старается ходить более осторожно, потому что понимает, что на тротуаре появляется много быстрых участников движения. "К велосипедистам отношусь скорее нейтрально – они меня не пугают и никак не мешают. На велосипедную часть дороги стараюсь не заходить. Они такие же участники движения, как и я, и никаких особых нарушений с их стороны никогда не замечала", – считает другая.

Водитель Виталий также относится к летнему транспорту спокойно: "Раньше сталкивался с тем, что велосипедисты неожиданно появлялись перед переходом – секунду назад ты никого не видел, и тут неожиданно он появляется. Но в последнее время такого не замечаю. Возможно, люди становятся осторожнее, замедляются, чтобы убедиться, что я их заметил".

Сергей относит себя сразу к трем категориям – велосипедистам, автомобилистам и пешеходам. Он считает, что в каждой из них есть более и менее адекватные люди и даже один человек в разных ситуациях может повести себя по-разному:

"Не стоит демонизировать какую-то одну категорию участников дорожного движения: утверждать, что все велосипедисты носятся не глядя, или обвинять во всех проблемах пешеходов. Среди велосипедистов и самокатчиков есть категории, которые ездят быстро, но, как правило, это опытные люди, которые контролируют дорожную обстановку, знают свои возможности и возможности своего транспорта.

В то же время я не раз замечал и людей, которые едут вообще не глядя на дорогу. Уткнутся в телефон или смотрят по сторонам и совсем не контролируют ситуацию. Такое происходит и на тротуаре, и на велосипедной дорожке. И это большая ошибка, потому что и там и там могут оказаться пешеходы, которые как раз всегда ходят расслабленно и по большей части имеют на это полное право.

Когда я пешеход, иногда меня пугает неожиданно вылетевший из-за спины транспорт. Но тут претензии не к велосипедистам, а к тем, кто решил, что они должны ездить по тротуару рядом с пешеходами. Вопросов по велодорожке очень много. Часто она есть лишь формально – в некоторых местах она может резко оборваться и упереться в остановку, кое-где на велодорожку спускаются лестницы. Такими решениями создаются конфликты.

С точки зрения велосипедиста у меня есть вопросы и к водителям – они велосипедистов банально не видят. ГАИ в случае ДТП с этими участниками движения нередко становится на сторону велосипедиста, и это можно понять. Иногда, подъезжая к переходу на низкой скорости, я понимаю, что водитель смотрит вперед и видит то, что происходит в 10 метрах перед капотом и не видит то, что происходит дальше и по сторонам. В то же время реальность такова, что как раз им сейчас стоит больше крутить головой и предугадывать обстановку. Если на тротуаре ты замечаешь велосипедиста, нужно понимать, что в какой-то момент он начнет пересекать проезжую часть, если едешь и понимаешь, что обзор ограничен – надо снижать скорость, ехать осторожно и быть готовым затормозить в любой момент. Поэтому пожелание к велосипедистам – при пересечении проезжей части всегда убеждаться, что водители тебя видят и пропускают. А к водителям – принять, что на дорогах появились новые участники движения, учитывать их особенности и больше смотреть по сторонам.

Что касается тротуаров и велодорожек, пока конфликтов тут не избежать. В определенной мере я понимаю всех участников движения. Я понимаю маму с коляской, которая выезжает на велодорожку, потому что по ровному асфальту коляска едет лучше и ее меньше трясет, понимаю девушек на каблуках, у которых в плитке они могут застревать. С другой стороны, не осуждаю велосипедистов, которые в каких-то местах едут по пешеходной части тротуара. Просто иногда состояние велодорожек оставляет желать лучшего, я сам дважды пробивал на них колеса. Поэтому пешеходам и велосипедистам пока придется мириться с присутствием друг друга, и лучшее, что мы можем делать в этом случае – уважать других участников движения".

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