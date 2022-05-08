В Буче нашли радиоактивную колбу, украденную россиянами в Чернобыле

В Буче нашли радиоактивную колбу, украденную россиянами в Чернобыле5
- 8.05.2022, 9:39
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Радиационный фон забытого русскими солдатами «артефакта» значительно превышает норму.
Одна из украденных российскими войсками колб с радиоактивным веществом, вывезенным из Чернобыльской АЭС во время оккупации, нашлась в Буче, сообщает украинский Энергоатом в Telegram.
Житель Бучи обнаружил находку в собственном доме после «гостевания» в нем российских оккупантов. После этого горожанин вызвал саперов.
Прибывшие на вызов специалисты изъяли опасную емкость и передали на утилизацию.
Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму.