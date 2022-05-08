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Залужный: ВСУ – первая армия мира, победили нацизм – победим и рашизм

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  • 8.05.2022, 9:41
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Залужный: ВСУ – первая армия мира, победили нацизм – победим и рашизм

Главнокомандующий ВСУ обратился к войскам.

В центре Европы снова идет кровавая коварная война.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Никогда снова... К сожалению, это не так. В центре Европы - снова кровавая коварная война. Агрессор цинично использует память и термины Второй мировой. Но мы выстоим. Мы сильны. Вооруженные Силы Украины - первая армия мира», - заметил Залужный.

«Победили нацизм - победим и рашизм! Вечная Память жертвам Второй мировой войны! Слава украинским воинам!», - добавляет он.

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