«У этой скумбрии голову отрежешь — и есть нечего» 1 8.05.2022, 9:46

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В рыбных отделах белорусских магазинов ценники растут по «щучьему велению».

Издание «Салiдарнасць» изучило, как в Беларуси в рыбных отделах ценники растут по щучьему велению. Или тот самый момент, когда ассортимент на любой вкус, но не на любой кошелек.

Продавцы в специализированных магазинах на претензии покупателей только разводят руками, подтверждая, что часто новая партия приходит с новыми ценами.

— Скумбрия всегда стоила примерно 6 рублей. Сейчас уже больше 9! — констатирует Валерий, завсегдатай рыбных отделов, с которым решили провести ревизию продукции, богатой полезными кислотами омега-3 и омега-6.

Скумбрия занимает одно из главных мест не только в топе полезных морских рыб, но и в топе народной любви белорусов. Ее любят и солить, и запекать. Главное условие для этого — рыба должна быть жирной.

— Ту, что сейчас продают в специализированном магазине со скидкой, по 7 рублей, я вообще брать не могу. Это не скумбрия, а какая-то другая рыба. Взял пару раз — она нежирная, мясо сухое. Вкус не характерен для той скумбрии, которую мы любим. Я однажды даже дошел до администратора, доказывая, что это не скумбрия. Ведь рыбий жир — это основное качество рыбы, — говорит Валерий.

— Та скумбрия, к которой мы привыкли и которую любили, была из Норвегии, а эта уже российская. Она действительно и по размерам значительно меньше, и по вкусу отличается, — подтверждает продавец.

— Очень мелкая, хотела выбрать для запекания, а выбрать нечего, одна голова и хвост, — скрупулезно перебирает российскую рыбу пенсионерка и, так ничего не выбрав, направляется к другой витрине. — Все-таки хек выгоднее, у этой скумбрии голову отрежешь — и есть нечего, а у хека хотя бы головы нет.

Вторые по популярности в озерной Беларуси хек и минтай тоже значительно выросли в цене буквально за последние три недели. Сегодня хека даже со скидкой ниже 7 рублей за килограмм не найдешь, минтай стоит примерно 6 рублей за килограмм.

— Я еще помню, как не так давно покупал селедку по 4 рубля. Сейчас она уже от 6 рублей и даже до 8 в некоторых магазинах!

— В два раза подорожал и кальмар, к которому мы успели привыкнуть, как к недорогому источнику белка. По 15 рублей за килограмм его смогут позволить далеко не все, — комментирует Валерий, продолжая разглядывать ценники.

Те, кто не имеет возможности есть лососевые стейки по 60-70 рублей, привыкли довольствоваться обрезью, брюшками или хребтами лосося. Но сейчас и они будут не всем доступны.

— Брюшки брал иногда по 6-8 рублей, сейчас в некоторых магазинах они по 15. Обрезь и хребты видел по 9 рублей. Но если с обрезью еще может повезти, можно взять что-то съедобное, то хребты — это одни кости, плавники и хвост, — говорит собеседник «Салідарнасці».

В отделах свежемороженой рыбы самыми дешевыми остаются «рыбки для котов»: килька, салака и путассу стоимостью от 3,9 до 4,5 рублей. Самые бюджетные филе от 15 до 25 рублей.

Креветки до 30 рублей есть только в фирменных отделах на скидках. В остальных магазинах цены за этот деликатес, наполовину смешанный со льдом, — от 48 до 95.

В отделах соленой рыбы ассортимент продукции на любой вкус, что, однако, не означает «на любой кошелек». Самая популярная спутница отварной картошки «сельдь слабосоленая» стоит уже порядка 9 рублей за килограмм, а цена на соленую скумбрию вообще отбивает аппетит — почти 19 рублей.

Рыба горячего и холодного копчения и раньше считалась деликатесом, который многие могли позволить себе только по праздникам.

Те, кто не считают себя селедочным гурманом и не солят рыбку сами, привыкли покупать заводскую в маринаде. Сейчас, по нашим наблюдениям, в магазине не купишь самую маленькую упаковку (250 грамм) меньше, чем за 4 рубля.

Те, кто морской рыбе предпочитают речную, разве только с фирменной машины рыбхоза найдут карпа меньше 8 рублей. Соответственно, выросли цены на карпа очищенного и потрошенного, который, помнят хозяйки, стоил около 9 рублей. Теперь от 11 до 14 рублей.

Плавает в магазинных аквариумах и осетр Несвижский почти по 40 рублей за килограмм, и наш белорусский лосось — по 45 рублей.

Не исключено, что скоро мы сможем лакомиться только такими местными, искусственно выращенными лососевыми и осетровыми культурами.

В целом и на рыбных прилавках, как и на остальных, российский продукт уверенно вытесняет европейский и продукт из других частей света.

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