Где сейчас белорусам выгоднее всего купить доллары и евро 3 8.05.2022, 9:56

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Банки установили новые курсы валют на выходные.

Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,57 рубля, а евро — 2,7 рубля.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Ниже всего курс продажи банками доллара — 2,57 рубля («Беларусбанк»), а выше всего — 2,65 рубля («Альфа-Банк», «Паритетбанк», «Белгазпромбанк», «Банк Решение», «МТБанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Паритетбанк», «Абсолютбанк», «БСБ Банк», «БНБ-Банк», «РРБ-Банк» — 2,556 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,85 рубля («Банк Решение»), а ниже всего — в «Беларусбанк» (2,7 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Паритетбанк», «Абсолютбанк», «БСБ Банк», «БНБ-Банк» — 2,696 рубля.

Российский рубль многие банки принимают в основном по 3 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» по 2,9 рубля). При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,9 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ», «Беларусбанк»), а самый низкий — 3,8 рубля («Абсолютбанк», «БСБ Банк», «БНБ-Банк», «Технобанк», «Цептер Банк»).

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