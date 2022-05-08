Экс-глава НАТО призвал Финляндию и Швецию вступить в блок прямо сейчас 10 8.05.2022, 9:58

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Для этого настал лучший момент.

Финляндия и Швеция должны присоединиться к НАТО как можно скорее, пока внимание президента России Владимира Путина сосредоточено на войне в Украине. Такое мнение бывший глава альянса Андерс Фог Расмуссен высказал телеканалу CNBC.

— Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможностей — вступить [в НАТО] именно сейчас, пока Путин занят другими делами. Он ничего не может с этим поделать, — заявил Расмуссен.

В то же время, даже если заявка Финляндии и Швеции будет рассматриваться в срочном порядке, процесс присоединения к НАТО все равно займет несколько месяцев. Необходимо, чтобы она прошла через парламенты всех 30 государств-участников, предупредил экс-глава Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что в течение этого срока обе страны могут подвергнуться запугиванию или даже угрозам со стороны России, и поэтому блок должен обеспечить их безопасность, «как если бы они уже были членами НАТО».

Сейчас в НАТО входят 30 стран, Финляндия и Швеция имеют статус партнеров блока. Активное обсуждение вопроса об их возможном вступлении в альянс началось на фоне российского вторжения в Украину.

Ранее СМИ сообщали, что Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить уже в июне, за ней последует Швеция.

В российском МИД отреагировали на эту новость заявлением, что предупредили Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО «и публично, и по двусторонним каналам».

Защитить Швецию во время процесса подачи заявления на членство в НАТО раньше уже пообещали Великобритания и США.

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