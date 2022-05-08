ISW: Украинские войска в ближайшее время могут продвинуться к Белгородской области РФ 5 8.05.2022, 10:07

7,824

Оккупанты не способны предотвратить контратаку ВСУ даже с дополнительными силами.

Контрнаступление ВСУ еще больше расширилось к северо-востоку от Харькова, и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские силы продолжают отбивать наступление РФ на Барвенково (юго-запад от Изюма), а россияне, похоже, отказались от попыток продвигаться прямо на юго-восток в сторону Славянска.

Аналитики также пишут, что ВСУ, вероятно, отбили дальнейшие российские атаки непосредственно к западу от Изюма в селах Заводы и Великая Камышеваха.

Украинское контрнаступление, вероятно, направлено на вытеснение русских войск из зоны артиллерийского поражения Харькова и выходом на границу с Россией – к Белгородской области.

ВСУ заставляют российские подразделения, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться на Харьковское направление, чтобы остановить украинские атаки.

"Учитывая нынешние темпы продвижения украинских сил, россияне могут быть не в состоянии предотвратить выход ВСУ на границу с Россией, даже с дополнительным подкреплением... Украинское контрнаступление демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковщины", - говорится в отчете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».