Британская разведка: Россия вынуждена бросать на поле боя старших командиров из-за неудач 8 8.05.2022, 10:27

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Это ведет к огромным потерям среди высшего военного командования РФ.

Британская разведка рассказала о проблемах российских Вооруженных сил. Из-за трудностей с командованием и управлением, а также неудач на передовой, РФ привлекла старших командиров на поле боя, которые, вероятно, взяли на себя личное руководство операциями.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

При этом, как отмечает разведка, российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, не приобретают жизненно важного опыта руководства.

Однако непонятно, что присутствие этих командиров на поле боя привело к усовершенствованию или измененной оперативной концепции.

Разведка утверждает, ошибочные предположения относительно планирования и неудачи в поддержке продолжают подрывать прогресс России.

В частности, передовое развертывание командиров подвергало их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров. Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя.

"Эти проблемы, вероятно, останутся неизменными, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо погибших", - предполагает британская разведка.

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