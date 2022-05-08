Когда и как закончится война в Украине: названы два сценария 9 8.05.2022, 10:37

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Прогноз экс-главы украинской Службы внешней разведки.

Война в Украине может завершиться согласно двум сценариям. Один из них - затяжная война.

Об этом в интервью изданию "Сегодня" рассказал глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Сегодня два реальных сценария. Первый – то, что мы сейчас наращиваем все силы, особенно за счет нового вооружения, и проводим специальные операции, мощно жмем противника к рубежам и они сами выйдут за эти рубежи. И потому для сохранения режима Путин может выйти на переговорный процесс на допустимых для Украины условиях", - сказал он.

Маломуж уточнил, что при таком сценарии Крым и "ЛДНР" будут оставаться вынесенными за скобки определенное время.

По его словам, украинское политическое руководство может пойти на такой сценарий, чтобы прекратить войну, а потом решать этот вопрос с мировым сообществом, предварительно укрепив нашу оборонную безопасность, экономику и ослабив российскую.

Второй сценарий - затяжная война.

"Второй этап или другая позиция - это когда мы не соглашаемся на условия Путина, которые он нам диктует, они будут неприемлемыми. А Путин, соответственно, решит, что в этот момент он проиграет, и стратегически – перед обществом России не может показать ничего, и проигрывает политически, экономически, оборонительно на перспективу перед Западом. Потому будет ориентироваться на затяжную войну", - объяснил экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Он отметил, что, наращивая силы, уже к октябрю-ноябрю у Украины будет очень мощное преимущество, особенно в технологиях.

"Поэтому в этой ситуации второй сценарий, затяжной, тяжелый, но все же по всем сценариям Украина выигрывает", - сказал он.

Маломуж считает, что сейчас Путин будет идти на более легкий сценарий, чтобы сохранить режим, попытаться взять Россию под полный контроль и не допустить внутреннюю дестабилизацию.

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