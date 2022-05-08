Немецкий бизнес уходит из Беларуси 3 8.05.2022, 10:47

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Когда принципы важнее денег.

После начала событий в Украине ряд немецких компаний заявил о приостановке деятельности на территории Беларуси или прекращении всех операций и полном уходе из нашей страны, пишет belmarket.by.

На протяжении ряда лет Германия была ключевым внешнеторговым партнером для Беларуси. Так, по итогам прошлого года ФРГ вошла в топ-5 торговых партнеров нашей страны по внешнеторговому обороту товаров. Товарооборот между Германией и РБ составил 3 418 343,7 тыс. долл. (4-е место).

Бизнес-контакты между двумя странами также хорошо развиты. В Беларуси есть предприятия с участием германского капитала, а также представительства немецких фирм. Активную работу по развитию торгово-экономических отношений между немецкими и белорусскими компаниями проводят такие организации, как Немецко-белорусский экономический клуб и Представительство немецкой экономики в Беларуси (AHK Belarus).

Какой немецкий бизнес есть в Беларуси?

«Интерферм»

СООО «Интерферм» — дрожжевой завод в Слуцке, совместное германо-белорусское предприятие, которое начало работу летом 2017 года.

Инвестором проекта выступила немецкая компания Uniferm. В 2011 году было создано СООО «Интерферм», доли в уставном фонде которого распределились следующим образом: 74,99% принадлежат иностранному инвестору («Интерферм ГмбХ»), 25,01% — национальному инвестору (ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»).

Производственная мощность предприятия по состоянию на 2019 год составляла 20 тыс. тонн дрожжей в год. Цель компании — выпуск 70 тыс. тонн продукции в год.

По информации портала Export.by, «Интерферм» осуществляет поставки дрожжей на рынки Российской Федерации и стран Евросоюза (Литва, Чехия, Латвия, Румыния, Германия и др.).

«Хенкель Баутехник»

СООО «Хенкель Баутехник» представляет подразделение строительной химии концерна Henkel в Беларуси. Регистрация СООО «Хенкель Баутехник» состоялась в 2004 году. В 2005 году началось строительства завода по производству строительных материалов Ceresit в Заславле (Минская область).

Производства стройматериалов Ceresit в РБ стартовало в 2006 году. Завод в Заславле несколько раз проводил модернизацию производственных процессов, в результате чего ассортимент продукции компании составил более 100 наименований: клеевые составы, декоративные штукатурки, гидроизолирующие составы, грунтовки, краски и другая продукция.

«ХеРМАНН Бел»

Немецкий концерн Hörmann (производитель и поставщик промышленных, гаражных ворот и дверей) представлен в Беларуси ИООО «ХеРМАНН Бел», а также дилерской сетью, сотрудники которой принимают заказы от клиентов и передают их в белорусский офис.

Немецкая компания была основана более 80 лет назад, представительство концерна в РБ (ИООО «ХеРМАНН Бел») было зарегистрировано в 2012 году.

«САРИЯ»

ПТУП «САРИЯ» специализируется на производстве и оптовых продажах кормовой муки животного происхождения, а также животного кормового и технического жира.

«САРИЯ» — юридическое лицо, учредителем которого является немецкая компания Saria International GmbH (Зельм, Германия). Юрлицо было зарегистрировано Брестским облисполкомом в 2005 году, а само предприятие начало работу в 2008 году.

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития выделил для белорусского ПТУП «САРИЯ» кредит в 17 млн евро на расширение и модернизацию производственных мощностей.

По информации портала Export.by, компания поставляет продукцию в Россию, Казахстан, Армению, Литву, Германию, Данию, Нидерланды, Чехию.

«Диском»

«Диском» — белорусская компания, дочернее предприятие немецкого концерна DAW SE, занимающегося изготовлением лакокрасочных покрытий под брендом Caparol.

Открытие завода «Диском» (Брест) по производству сухих строительных смесей состоялось в 2011 году. В 2015 году в СЭЗ «Брест» состоялось официальное открытие нового завода «Диском» по производству водно-дисперсионных красок. В 2019 году компания открыла третий по счету завод. На предприятии производятся алкидные лаки и эмали.

На рынке Беларуси продукция компании «Диском» представлена четырьмя торговыми марками — всемирно известными Caparol и Alpina, а также белорусскими DIAMANT и DISKOM.

Экспорт продукции ведется в Польшу, Казахстан, страны Балтии.

В Беларуси действуют не только предприятия с участием германского капитала, но и представительства отдельных немецких фирм. Открытием на территории Беларуси представительств и сотрудничеством с местными дистрибьюторами продукции отметились такие представители немецкого бизнеса, как Bayer, BASF, Siemens, SAP и другие компании.

Кто ушел из Беларуси?

SAP

Немецкий разработчик программного обеспечения для корпоративного сектора в начале апреля уведомил партнеров, что приостанавливает заключение новых контрактов, но продолжит обслуживать текущих заказчиков.

19 апреля 2022 года компания SAP сообщила, что полностью прекращает работу в Беларуси и России. В то же время клиенты получили право временно пользоваться оплаченными сервисами. Применительно к облачным сервисам компания предоставила возможность клиентам, не попавшим под санкции, удалить данные из облака или перенести их на серверы за пределами страны.

BASF

Немецкий химический концерн BASF в начале марта 2022 года на фоне проведения РФ военной операции в Украине объявил об отказе от новых проектов в России и Беларуси. В конце апреля концерн принял решение полностью уйти из РФ и РБ.

«Совет директоров BASF решил прекратить деятельность компании в России и Беларуси к началу июля 2022 года. От этого решения освобождается бизнес, поддерживающий производство продовольствия, поскольку война может спровоцировать глобальный продовольственный кризис», — сообщила компания.

BASF работает на различных рынках и производит нефтехимические продукты, пластмассы, сырье для бытовой химии, фармацевтическое сырье, пищевые добавки и другую продукцию.

Henkel

19 апреля 2022 года немецкая химико-промышленная компания Henkel объявила о приостановке деятельности в России, а в конце апреля приняла решение прекратить свою деятельность в Беларуси.

Henkel Group принадлежат такие известные бренды, как:

Persil, Losk, Pril, Bref (моющие средства);

Gliss Kur, Schauma, Taft, Glatt, Fa, Diademine (косметика и парфюмерия);

Момент, Metylan, Pritt (клей и канцелярская продукция);

Ceresit, Thomsit (строительные смеси).

Duisburger Hafen AG

Управляющая компания порта Дуйсбург (Германия) Duisburger Hafen AG заявила 11 марта, что прекращает свою деятельность в Беларуси.

Duisburger Hafen AG, ставшая акционером СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», была намерена построить на территории парка «Великий камень» интермодальный железнодорожный терминал по обработке грузов.

Теперь компания продает миноритарный пакет акций в СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» (0,59%), а также долю в компании ЗАО «Eurasian Rail Gateway» (38,9%).

Bayer

Немецкая химико-фармацевтическая корпорация Bayer в марте 2022 года объявила о сокращении присутствия в Беларуси и России.

Компания остановила рекламную деятельность на территории РБ и РФ, а также заявила, что прекращает все инвестиционные проекты и не рассматривает деловые предложения.

В то же время Bayer сохранила поставки на рынки Беларуси и России товаров первой необходимости в сфере здравоохранения и сельского хозяйства.

TeamViewer

Немецкая компания TeamViewer, предлагающая удаленный доступ, управление и обслуживание компьютеров, объявила о своем уходе с рынков России и Беларуси в начале мая.

В официальном сообщении говорится о полном прекращении деловой активности в РБ и РФ, соблюдении всех международных санкций и остановке нового бизнеса.

TeamViewer не продлевает контракты с белорусскими и российскими клиентами. Действующие подписки, не подпадающие под санкции и не связанные с неправомерным использованием продуктов, будут сохранены до истечения срока действия договоров.

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