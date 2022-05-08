Среди российских силовиков - раскол из-за войны: взломана переписка сотрудников ГРУ 7 8.05.2022, 11:06

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Многие высмеивают практически все, что приказывают в Кремле.

Представители силовых ведомств РФ не проявляют восторга войной в Украине, а разведчики пишут словосочетание "специальная военная операция" чисто в кавычках.

Об этом главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев рассказал в интервью изданию gordonua.com, сообщает Цензор.НЕТ.

Грозев уточнил, что Bellingcat сделала такой вывод, проанализировав электронные письма сотрудников ГРУ, к которым получила доступ.

"Точно могу утверждать, что внутри силовиков России есть разъединение. Получается у нас читать разные почты – сломанные, не сломанные, слитые – в реальном времени. И я вижу, что даже люди на самом высоком уровне внутри ГРУ (Главное управление разведки РФ. – Ред.) так описывают происходящее: "Давайте оставим личное отношение к происходящему за скобками". Это значит, что нет единого отношения к войне", – сказал расследователь.

Он также обратил внимание, что в ГРУ с иронией относятся к официальной позиции российской власти, которая публично называет войну в России против Украины "специальной военной операцией", а не войной, и преследует тех, кто говорит о ней как о войне.

"Они в кавычках всегда пишут "специальная военная операция", то есть они высмеивают практически то, что им приказывают говорить", - сказал Грозев.

Журналист упомянул о настроениях в ГУР, когда комментировал взрывы и пожары на территории России, в областях, не граничащих с Украиной.

"Не исключаю, что есть российские диверсанты, которые помогают Украине как раз в более дальних местах, – отметил Грозев.