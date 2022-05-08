Где пожарить шашлыки в Минске и окрестностях: бесплатно и за деньги 8 8.05.2022, 11:13

1,550

Фото: onliner

Опубликована карта.

Зачастили длинные выходные, а они вдвойне приятны при хорошей погоде. Совсем скоро в зонах отдыха Минска и пригорода будет аншлаг. Раз такое дело, Onlíner составил карту с подсказками, куда можно сгонять на шашлыки. Мы выбирали точки со стационарными мангалами, но вспомнили и популярные места, куда приходят со своими.

Важный момент: на самом деле локаций для пикника в столице и округе гораздо больше. Мы выбрали лишь некоторые. Зелеными точками обозначены зоны отдыха с бесплатными стационарными мангалами (и просто подходящие для пикника), синими — платные беседки.

Минское море

На Минское море (официально — Заславское водохранилище) в теплое время года жители столицы едут купаться, глазеть на закаты, паруса на воде, а еще делать фото для Instagram. На длинные майские выходные туда традиционно съезжаются любители шашлыков.

И понятно почему. Во-первых, со своим мангалом можно устроиться почти в любой точке побережья. Во-вторых, есть тут и «оборудованные места для приготовления пищи на огне», если использовать терминологию коммунальщиков.

Мангалы планомерно распределены по всей береговой линии на пляжах №1, 2, 3, 4, 5. Рядом с ними есть беседки или, например, навесы.

Чрезвычайно популярное место — пляж №5, его парковки забиты автомобилями даже зимой. Помимо беседок с мангалами там есть шезлонги, кабинки для переодевания, лаундж-зона с общепитом.

Летом пляжи Минского моря выглядят вот так. Беседки с мангалами стоят в отдалении от собственно береговой линии

Есть возможность приготовить шашлыки и на пляже №6, большая зона с беседками и мангалами — на пляже №9, возле санатория «Юность». На последнем помимо стандартных беседок есть зоны для пикников с примечательными деревянными скамейками.

Еще одна фишка последней локации — зоны отдыха, адаптированные для людей с инвалидностью. Мы уже рассказывали про специальный спуск к воде для колясочников, еще там есть инклюзивная беседка и специальная веранда. К обеим ведут пандусы, а к столам удобно подъехать. Эти зоны отдыха также с мангалами. Тут будет удобно и родителям с колясками.

— А вот на восьмом пляже Заславского водохранилища мангалов нет, потому что там очень маленькая зона отдыха, — пояснил замдиректора УП «Минское лесопарковое хозяйство» Александр Проминский.

Водохранилище Криница

Недалеко от Минского моря расположено другое востребованное водохранилище — Криница. Его берега не кажутся такими развитыми, но и тут найдутся беседки с мангалами: по пять штук на пляжах №3 и №4.

Цнянка

Цнянское водохранилище находится в черте города, и это его безусловный плюс. Вблизи — остановки общественного транспорта.

Оборудованные места для шашлыков есть на пляжах №1, 2, 3, а также в лесу возле пляжа №5. Самым популярным можно назвать второй, потому что здесь беседок с мангалами больше всего. Несмотря на это, в горячие дни приятные места приходится занимать с утра — спрос большой.

Кстати, еще в прошлом году на первом пляже Цнянского водохранилища стационарных мангалов было не найти, их установили только сейчас. Здесь же появилась инклюзивная беседка с пандусом, как на Минском море.

В новом сезоне планируют открыть пляж на острове Цнянского водохранилища, но пока не ясно, установят ли мангалы и там.

Дрозды

Еще один вариант — водохранилище Дрозды в районе Ждановичей.

Оборудованные для пикников места есть на пляжах №5, 6 и 7. На пляжах №2 и №3 мангалов нет, их нужно искать в ближайших парковых зонах.

Приятное место отдыха — на пляже №8. Наверняка выяснить, есть ли там в этом году мангалы, пока не получилось, зато на территории имеются навесы, детские площадки. В прошлые сезоны были неплохие отзывы и про бургерную в этой локации.

Кстати, в этом году четыре зоны отдыха у водохранилищ, о которых мы уже рассказали, станут чуть больше похожи на знойные курорты. Если в прошлом сезоне на берегах было 200 лежаков, то теперь к ним прибавились еще 870.

— Людям нравятся. Лежаки деревянные, так что ими комфортно пользоваться в любую погоду, — говорят в Минском лесопарковом хозяйстве.

Если вернуться к мангалам, то их постепенно обновляют, заменяя старые прогоревшие на новые.

Вяча

Это место для отдыха находится в 12 км от МКАД. Если добираетесь на авто, лучше ехать на пляжи южного берега (№4, 6 и 7), где все в порядке с парковками.

В прошлые годы на четвертом пляже сделали детские игровые площадки, по береговой линии установлено немало стационарных мангалов. Вообще инфраструктуру на Вяче не хвалят, зато вокруг водоема растет лес: можно не только праздно поесть шашлыков, но и устроить прогулку.

Возле шестого пляжа есть спасательная станция с прокатом лодок и катамаранов.

Птичь

Птичь (или Волчковичское водохранилище) находится всего в 8 км от МКАД, в районе деревни Строчицы. Пляж тут обширный и покрыт травой, есть стационарные мангалы.

На другом берегу водоема (рядом с поселком Волчковичи) — тренировочная база по водным видам спорта. Можно отвлечься от пикника и покататься на лыжах и вейкборде, подробности тут.

Лошицкий парк

Временно уйдем подальше от большой воды. Неизменной любовью минчане пылают к Лошицкому парку.

По этой зеленой зоне разбросано немало беседок, а за усадьбой Прушинских их целое скопление. Несколько сезонов здесь стояли и мангалы, однако их убрали. Впрочем, любители съесть мяса на природе приносят сюда свои. По наблюдениям, шашлычников никто не выгоняет.

Как раз сейчас в Лошицком парке пышно цветут сады, вот здесь большой фоторепортаж об этом.

Самое время прогуляться, а может, и устроить пикник среди роскошных деревьев.

Сад в Малиновке

Вспомним заодно и про яблоневый сад в Малиновке — говорят, самый большой в Минске.

В районе пересечения улиц Рафиева и Голубева есть несколько беседок, а так для пикника придется тащить пледы. Мангалов тут нет, местные приносят свои. Благоустройства никакого не предусмотрено, но люди в округе этому даже рады. Рассказывали раньше, что не хотят, чтобы тропинки закатали в асфальт.

В общем, место хорошее. Главное, не оставлять за собой мусор (что тут, к сожалению, бывает).

«Логойск»

Переходим к платным местам для пикника. В горнолыжный комплекс «Логойск» (30 км от МКАД) минчане ездят не только кататься, но и жарить шашлыки.

Здесь можно арендовать беседку с мангалом.

— В первую очередь разбирают беседки возле озера, с красивым видом. Во вторую — в перелеске, — рассказывают в комплексе.

Актуальные цены за день такие:

с понедельника по четверг — 55 рублей,

по пятницам и в выходные — 70 рублей.

В стоимость входит пакет угля на 3 кг, а вот шампуры и решетку нужно приносить с собой.

В основном беседки вместимостью до 12 и 20 человек. Есть маленькие закрытые — максимум на 10 человек. Они обойдутся дешевле: 55 и 40 рублей в разные дни. Летом в них жарко, а вот в межсезонье — самое то. Плюс в том, что в маленьких беседках дверь закрывается на ключ: можно отлучиться и не бояться за свои вещи.

Аренда большой беседки на 60 человек потянет на 320 рублей в выходные и пятницу, в будни дешевле.

Бронировать в сезон советуют заранее.

«Силичи»

Еще один горнолыжный курорт «Силичи» (25 км от МКАД) предлагает беседки для пикников, их аренда потянет на сумму от 50 до 250 рублей.

— Есть открытые, а есть закрытые, для компаний разной величины. В стоимость везде включены мангалы и дрова, — рассказывают на курорте.

Во всех закрытых беседках есть свет, проведено освещение и в половину открытых беседок.

— В эти выходные у нас проходит забег, «Бизон Рейс», даты горящие: будет очень много гостей. Хотя на день пятницы еще было несколько свободных беседок, — отметили в «Силичах».

«Ислочь-парк»

Оздоровительный комплекс «Ислочь-парк» находится в 30 км от Минска, тут есть бассейн, спа и ресторан. Еще есть беседки с мангалами, которые можно арендовать, даже если не приехал на процедуры в комплекс.

В сравнении с прошлым летом домики немного подорожали.

Вот актуальные цены за час:

маленькие (до 8 человек) беседки теперь стоят 20 рублей,

средние (до 12 человек) — 25 рублей,

большие (до 30 человек) — 30 рублей.

Эти беседки находятся в лесу, а есть и на поляне — рассчитанные на 15 человек. Там час аренды обойдется в 20 рублей.

Уголь или дрова в цену не входят, можно привезти свои либо купить на ресепшене «Ислочь-парка».

— В лесных беседках есть освещение и розетка, а в тех, что стоят на поляне, электричества нет, — рассказали в комплексе.

Парк Colt

Можно отправиться на шашлыки в Ратомку, это всего 8 км от МКАД. Пейнтбол, лазертаг, веревочный городок — все на месте, но аренду беседок можно заказать и без этих услуг.

Простые навесы (вместительностью до 30 человек) с мангалом обойдутся в 15—20 рублей за час. Навес еще проще большая компания до 40 человек может арендовать и за бюджетные 10 рублей в час. Подробнее актуальные цены указаны на сайте.

Решетка, шампуры и средства для розжига не предоставляются. Зато есть освещение и электричество.

— Пока большого наплыва нет. По прошлым выходным было видно, что только начало сезона, — рассказали в парке развлечений.

Парк активного отдыха «0,67»

Раздолье для шашлычников — в парке активного отдыха «0,67», одна из баз которого находится под Минском в Комарово, что по слуцкому направлению. Будет полезно для тех, кто хочет еще и активностей: в зоне отдыха играют в лазертаг, пейнтбол, есть веревочный городок и скалодром.

Выбор беседок для пикника богат, здесь все можно рассмотреть внимательно.

Например, крытые беседки до 30 человек обойдутся в 80 рублей за 3 часа, каждый час сверху — еще 30.

Навесы со столиками и стульями (вместимостью до 50 человек) и мангалом обойдутся в 80 рублей за 5 часов или в 150 за весь день.

А можно вообще арендовать беседку банного комплекса — целый домик с холодильником, микроволновкой, телевизором и мангальной зоной на входе. Цены соотносимые.

Уголь и розжиг в стоимость беседки не входят, купить их можно у администратора парка развлечений.

Санаторий «Веста»

Легально пожарить шашлыки можно и в загородном комплексе «Веста» (30 км от МКАД). Домики стоят вокруг небольшого пруда, при них есть мангал.

— Беседки сдают на день. Раньше можно было и на 6 часов, но теперь убрали эту возможность, — пояснили в санатории.

Цены на маленькие домики:

до 6 человек с понедельника по четверг — 45 рублей, с пятницы по воскресенье — 55;

от 7 до 15 человек с понедельника по четверг — 70 рублей, с пятницы по воскресенье — 90.

Цены на большие домики:

от 16 до 30 человек с понедельника по четверг — 150 рублей, с пятницы по воскресенье — 170.

При беседках есть освещение, так что на пикнике можно задержаться допоздна. Как и в большинстве локаций, углей или дров почему-то не предоставляют, купить на месте тоже нельзя, нужно везти с собой.

Бронировать домики, как и везде, советуют заранее. Но можно позвонить и накануне поездки — вдруг повезет.

К слову, беседки с мангалами есть при многих базах отдыха и санаториях. Но это не значит, что туда пустят (даже за деньги) людей со стороны. Например, на Минском море есть остров, который относится к санаторию «Юность», там хватает «домиков» для пикников. Но пускают туда только тех, кто живет в здравнице.

Виндсерфинг-клуб Extreme

Поесть шашлыки и поглазеть на красивый спорт можно в виндсерфинг-клубе Extreme у Минского моря. Здесь написано, как проехать.

— Аренда большинства беседок стоит 250 рублей в день, — рассказали в клубе. — Одна может быть большой, но менее комфортной, другая — поменьше, но в более интересном месте. Есть варианты подороже для крупных праздничных мероприятий, а вот дешевле 250 рублей ничего нет.

Электричество в беседки проведено, стационарные мангалы есть, но шампуры, розжиг, уголь отдыхающие должны привозить свои.

— Пока, днем в пятницу, еще есть места на 9 мая, — добавили в клубе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».