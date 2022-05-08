Землю накрыла сильная магнитная буря
- 8.05.2022, 11:26
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Когда она закончится и что делать метеочувствительным людям.
Со вчерашнего дня, 7 мая и до 10-го Землю накроет мощная магнитная буря – ухудшение самочувствия будут испытывать даже люди, которые редко жалуются на здоровье.
Какие дни и часы будут самыми опасными из-за магнитной бури и как уберечь здоровье рассказывает apostrophe.ua.
Так, пик бури приходится как раз на воскресенье, 8 мая – с 08:00 до 21:00.
Ожидается магнитная буря в 4 балла, а значит, она достигнет уровня G1.
Снижение мощности на 1 балл прогнозируется на следующий день – 9 мая, а уже 10 мая ситуация нормализуется.
Во время действия этого явления люди могут чувствовать:
Головокружение и головные боли
Изменение АД
Боли в мышцах и суставах
Снижение работоспособности, концентрации внимания
Агрессивность, раздражительность, чрезмерная чувствительность, повышение уровня стресса
Проблемы со сном: бессонница или сонливость
Учащенное сердцебиение, боли в сердце
Слабость, упадок сил, повышенная утомляемость
Обострение хронических заболеваний.
Чтобы нормализовать свое состояние, необходимо, по возможности, снизить физическое и эмоциональное напряжение, больше отдыхать и полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов).
В рационе следует отказаться от острой, соленой, тяжелой и вредной пищи, есть больше овощей и фруктов. Кроме этого – употреблять достаточное количество воды, пить травяные чаи и гулять на свежем воздухе.
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, не перенапрягаться, а под руками содержать необходимые лекарства.
Ранее мы писали, что в мае ученые прогнозируют пять магнитных бурь, метеочувствительным людям дали рекомендации, что делать во время опасных вспышек на Солнце.