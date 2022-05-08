Глава Луганской области: Войска РФ несут безумные потери в боях на востоке 3 8.05.2022, 11:31

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В больнице в оккупированном Луганске уже не хватает мест.

Глава Луганской области Сергей Гайдай подтвердил большие потери врага в результате боев с украинскими защитниками на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона 8 мая.

Он отметил, что ВСУ уничтожают как военную технику, так и самих рашистов.

"Самолеты сбиваются, БМП, танки, артиллерийские расчеты, минометы уничтожают наши ребята, БПЛА сбивают. Каждая атака, которая проходит со стороны России, десятки погибших у них, артиллерийские склады так же уничтожают. Они несут просто безумные потери", - сказал он.

В больнице в оккупированном Луганске уже не хватает мест.

"Больница в Луганске полностью забита до основания-как телами, их просто уже некуда складывать, так и тяжелоранеными. Лекарств не хватает, поэтому есть большая вероятность того, что эти тяжелораненые изменят цифру "300" на "200" в ближайшее время", - добавил Гайдай.

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