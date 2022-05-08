Глава немецкого Бундестага прибыла в Киев 1 8.05.2022, 11:35

1,950

Бербель Бас является вторым по значимости представителем Германии после федерального президента.

Сегодня, 8 мая, в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас.

Об этом сообщил в Twitter руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисс.

«Президент Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и нацистской тирании и проведет политические переговоры», — написал Брисс.

Как сообщает немецкое издание Spiegel, Бербель Бас является вторым по значимости представителем Германии после федерального президента и, таким образом, самым важным немецким политиком, посетившим Украину с начала российского вторжения.

Издание отмечает, что Бас приехала по приглашению спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Во время своего визита в Киев она от имени Бундестага возложит венки к Могиле Неизвестного солдата и к Мемориалу в Бабьем Яру.

Кроме того, у Бас запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».