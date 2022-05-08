Глава немецкого Бундестага прибыла в Киев

Глава немецкого Бундестага прибыла в Киев1
- 8.05.2022, 11:35
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Бербель Бас является вторым по значимости представителем Германии после федерального президента.
Сегодня, 8 мая, в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас.
Об этом сообщил в Twitter руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисс.
«Президент Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и нацистской тирании и проведет политические переговоры», — написал Брисс.
🇩🇪 #BundestagsPräsidentin @baerbelbas beginnt ihren Besuch in #Kiew. Zum heutigen #8Mai wird sie aller Opfer des #WW2 u. der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedenken u. politische Gespräche führen. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ZDgMR5Qcbx— Enrico Brissa (@enricobrissa) May 8, 2022
Как сообщает немецкое издание Spiegel, Бербель Бас является вторым по значимости представителем Германии после федерального президента и, таким образом, самым важным немецким политиком, посетившим Украину с начала российского вторжения.
Издание отмечает, что Бас приехала по приглашению спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Во время своего визита в Киев она от имени Бундестага возложит венки к Могиле Неизвестного солдата и к Мемориалу в Бабьем Яру.
Кроме того, у Бас запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.