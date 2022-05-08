Путин на 9 мая получит ленд-лиз для Украины 5 Леонид Невзлин

8.05.2022, 11:42

3,986

Это знак будущей победы.

Сегодня весь свободный мир празднует победу над фашистской Германией. Путина на этом празднике нет и быть не может. Завтра он получит отдельный подарок на свой отдельный праздник, где в параде будут участвовать убийцы украинских детей.

9 мая президент США Байден подпишет "Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине", сенат одобрил его еще месяц назад. Это второй случай за 80 лет – предыдущий помог победить фашистскую Германию. А для Гитлера такой закон был равносилен вступлению США в войну, даже без официального объявления.

Во время Второй мировой войны помощь по ленд-лизу предоставлялась странам, воевавшим против нацистской Германии. Сегодня это мера направлена против страны, лгущей про денацификацию ради вторжения в соседнюю страну и аннексии ее территорий.

Сейчас многие вопрошают, как это безумие могло случиться, в чем его корни? Возможно, и в том моменте, когда путинский режим стал присваивать победу над Гитлером, вычеркивая из нее союзников по антигитлеровской коалиции. В частности, в демонстрируемом неоднократно презрительном отношение к ленд-лизу: мол, что там это были за поставки.

Только вот 80 лет назад те, кто действительно сражался, так не думали. Американские самолеты и грузовики тогда пришлись очень кстати. Гитлера победили и наступил мир, и кто бы тогда мог подумать, что это слово станет запретным на территории одной из стран-победительниц.

Ленд-лиз – не просто военная техника и снаряжение, продовольствие и медикаменты. Это символ борьбы против агрессии. Это символ движения к миру, сквозь слезы, пот и кровь. И это знак будущей победы.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».