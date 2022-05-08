Лукашисты в панике засекретили данные о белорусских пенсионерах 3 8.05.2022, 11:51

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Что этому предшествовало?

Чиновники по-прежнему не сообщают, сколько в стране насчитывается пенсионеров. Так, Белстат не обнародовал эту информацию в опубликованном накануне справочнике «Беларусь в цифрах», пишет zerkalo.io.

Предыдущие годы эти данные размещались в открытом доступе. Напомним, информацию о числе пенсионеров в Беларуси «засекретили» в прошлом году, этому предшествовали данные о заметном сокращении их численности.

Из ежегодного справочника «Беларусь в цифрах» предыдущие годы можно было узнать среди прочего, сколько в стране насчитывается пенсионеров. К примеру, на конец 2020 года их насчитывалось 2 млн. 486 тысяч. Также в этих сборниках размещали ранее данные о том, как отличается число получателей пенсий (по возрасту, инвалидности, по потере кормильца, за выслугу лет, а также социальные). В справочниках также была информация по числу работающих пенсионеров, а также некоторая другая информация.

В этом году Белстат не опубликовал эти данные в справочниках ни в целом по стране, ни по регионам.

Данные по числу пенсионеров ранее также публиковали в сборниках по социально-экономическому положению страны. Однако в сборнике за январь-ноябрь прошлого года эти данные не разместили. С тех пор эту информацию не публикуют.

Что предшествовало «засекречиванию»

К примеру, на начало ноября прошлого года в Беларуси насчитывалось, по официальной статистике, 2 млн 422,2 тыс. пенсионеров. Примечательно, что эта цифра была такой же и на начало октября. За сентябрь и август пенсионеров стало на 32,3 тыс. меньше.

К примеру, Минск за январь-август прошлого года потерял около 8,5 тыс. пенсионеров. Но в декабре прошлого года комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома перестал публиковать эту статистику.

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