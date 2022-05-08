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Украинский командир собственноручно сжег два танка оккупантов

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  • 8.05.2022, 11:58
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Украинский командир собственноручно сжег два танка оккупантов

Подразделение «Афганцы» освобождало Черниговщину.

Украинский защитник, который освобождал Чернигов от оккупационных российских войск, лично уничтожил два танка оккупантов.

Григорий с позывным "Афганец" командует одним из подразделений ВСУ, сообщили в Генштабе.

На фотографии Афганец держит на плече противотанковую ракетную установку. Видимо, именно с ее помощью он уничтожал вражескую технику на Черниговском направлении. Когда произошли указанные в сообщении события – в Генштабе не раскрывают. Только добавляют: "Будь, как Григорий".

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