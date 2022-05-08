День русского позора 2 8.05.2022, 12:12

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Парад на Красной площади в Москве будет свидетельствовать только о мощи украинской армии.

Во время празднования 9 мая российский диктатор Владимир Путин может объявить войну вместо «спецоперации» и об общей мобилизации, но это не станет для Украины катастрофой, убежден главный редактор Цензор.НЕТ и военный эксперт Юрий Бутусов.

Также журналист считает, что день победы превратился в день российского позора, а парад на Красной площади будет даже не таким многочисленным, как в прошлом, что будет свидетельствовать только об украинской мощи.

В интервью Радио НВ Бутусов рассказал, чего украинцам ожидать от РФ на 9 мая.

— Завтра — 9 мая. Многие эксперты говорят, что мы должны ожидать провокации со стороны россиян. Каков ваш прогноз?

— Ничего не зависит от 9 мая. Это будет обычная дата для войны. Россияне хотели бы заявить о своей победе, очевидно, что ее не будет. Для Путина это 9 мая не будет днем победы, а это будет день позора, демонстрация слабости России, бессилия уничтожить Украину. Техника на параде будет говорить не о мощи России, а о мощи Украины и неспособности России с использованием этих сил захватить нашу страну.

— Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов говорит о том, что во время празднования 9 мая Путин может объявить войну Украине и всеобщую мобилизацию. Верите ли вы в это? Насколько всеобщая мобилизация может помочь РФ обновить свои резервы?

— Не думаю, что нам следует бояться любых мер Путина, потому что все, что возможно было, уже сделано. Пугаться дальше нет смысла.

Ничего страшного, если Россия сделает уже что угодно, нет. Даже объявление Россией общей мобилизации — это не будет для нас катастрофой или каким-то фактором, который нас значительно ослабит.

На практике в России заканчивается армия. Она уже не способна выполнять даже те ограниченные задачи, которые Путин наметил на Донбассе. Конечно, им нужна мобилизация. Но общая мобилизация подкосит их экономику, и так уже обложенную санкциями, которая потеряла огромные ресурсы и сейчас переживает падение, они добьют ее еще сильнее. Общая мобилизация — это очень плохое решение для экономики, для государства очень не выгодно.

Думаю, они сейчас будут ограничиваться мерами частичной мобилизации — не призывать всех, поскольку и оружия, и снаряжения у них нет на большую армию. У них даже на ту кадровую [армию], которая у них есть и мобилизована, нет того, что нужно.

Частичная мобилизация уже началась, безотносительно к 9 мая.

9 мая пройдет церемония, которая будет привлекать внимание только потому, что Путин раньше всегда показывал шоу российской военной мощи. На этом параде Россия угрожала всему миру, что она будет требовать выполнения своих требований под принуждением военной силы. Всегда представлялось, как демонстрация того, что Россия будет действовать агрессивно. Сейчас война в Украине показывает, что действительно было очень много показухи, пиара, но выполнить задачу по захвату Украины российская армия не способна.

— Уже известно, что во время этого парада в Москве пролетит самолет «судного дня». Не знаю, можно ли иронизировать, но речь идет о том, что в случае ядерной войны этим самолетом смогут эвакуировать кремлевскую верхушку, а россияне погибнут.

— Они кроме этого самолета никому ничем уже не могут угрожать, потому что у них не хватает сил даже на парад. На нем будет меньше более 60 единиц боевой техники по сравнению с парадом 2021 года. У них сейчас просто нет современной техники. Они бросают в бой в Украине все, что возможно — каждого солдата, каждое подразделение.

Парад, 9 мая, для войны определяющими не является. Стратегические решения Путин принимает без привязки к дате, а по обстановке. Поэтому не нужно ничего лишнего ждать с 9 мая. Это будет день русского позора и все будут смотреть на эти колонны на Красной площади с улыбкой, презрением и ненавистью.

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