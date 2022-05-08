«Раньше с животными сидели студенты, теперь — айтишники» 2 8.05.2022, 12:20

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Как белоруска рискнула и вложила $80 тысяч в новый для нашей страны бизнес.

Жить в разных странах, а потом бросить все и вернуться в Беларусь, чтобы открыть новый для страны бизнес? Героиня onliner.by не побоялась сделать это даже в самый разгар пандемии, когда бизнес чаще закрывался, чем открывался. Пока об этом не жалеет. Рассказываем, кто такие петситтеры и сколько можно заработать, жмякая чужих котиков и собачек.

«С руководящей должности с высокой зарплатой рискнула уйти в никуда»

У Евгении много самых разных образований: сначала девушка стала лингвистом-переводчиком в Беларуси, потом получила диплом магистра по стратегическому менеджменту в Польше, затем — по международному бизнесу в Англии и по финансам в Китае. Между делом работала в маркетинге, в отделе противодействия отмыванию денег в Citibank и в консалтинговой компании на Кипре. А потом увидела новую нишу в родной Беларуси — и решила вернуться.

— Во время учебы в Англии я сама была выгульщицей собак. Мне нравилось: это и положительные эмоции от общения с животными, и очень важно для самих питомцев и их хозяев. За те годы, что я училась и работала за границей, Минск очень сильно изменился. Открылось много разных проектов, новых заведений, а вот своего питомца на время учебы мне оставить было не с кем: мама в возрасте и живет в другом городе, да и она просто не справится с крупной и игривой собакой. Решила, что нужно попробовать открыть такой сервис в Беларуси.

Евгения с детства росла в любви к животным, потом была волонтером, да и сейчас с ней живут две собаки, которые раньше были бездомными. Но одно дело — любить животных, совсем другое — вести бизнес.

— Конечно, сомнения были. На тот момент, когда я решила открыть незнакомое дело, у меня были руководящая должность с неплохими международными перспективами и высокая зарплата. А тут вообще не ясно, что к чему, хватит ли мне знаний, энергии и денег на все это… Но я решила рискнуть и ушла в никуда.

Многочисленные образования пригодились: всю теорию по теме открытия своего дела она уже изучила, но стартапы оказались абсолютно новой сферой, тем более что в Беларуси таким бизнесом никто до этого не занимался.

— Для начала я провела маркетинговое исследование, чтобы оценить возможный спрос и привычки людей: узнать, как часто они ездят отдыхать, сколько готовы платить за услуги петситтеров и какие услуги им нужны. Для этого я составила анкету и раздала ее знакомым и незнакомым людям. Из 600 человек около 180 заполнили анкету, что достаточно для репрезентативной выборки. По результатам исследования выяснилось, что спрос есть, потому что люди не хотят напрягать своих родственников, когда уезжают в отпуск, а подходящие предложения найти сложно.

На тот момент у Евгении были свои накопления, помогла сестра — в целом вышло около $80 тыс. Первые траты пришлись на бизнес-аналитика, вместе с которым составляли спецификацию для разработчиков.

— Я нашла девочку, которая только окончила курсы бизнес-аналитика. Мы вместе с ней сравнивали иностранные сайты, чтобы понять, как все это работает и как адаптировать услуги к Беларуси. В итоге решили начать с двух услуг: выгула собак и ухода за животными дома. Важную роль здесь сыграло сарафанное радио: сначала друзья постили информацию, потом их друзья, потом пробовали незнакомые люди и советовали своим друзьям. Уже через полгода стали поступать просьбы от владельцев животных в регионах, которые поначалу привозили их к минским ситтерам, а скоро и в регионах нашлись люди, готовые посидеть с животными.

«Пришлось потратить огромные деньги на переделывание сайта. Проще было переписать его заново, но мы не могли себе это позволить»

На разработку сайта petsitters.by в итоге ушла основная часть денег. С учетом отсутствия технического образования и новизны сферы для страны без ошибок не обошлось.

— Мне не очень повезло с подрядчиками, которые делали сайт: они сделали все не так, как мы договаривались. Когда стало ясно, что нас просто «разводят», обратились к другой компании, и пришлось потратить огромные деньги на исправление ошибок. Проще было переписать сайт заново, чем устранять миллион разных багов, но мы не могли позволить себе просто не работать несколько месяцев. Сайт дорабатывается постоянно и сейчас. Мы однажды проанализировали уходы со страницы и поняли, что посетителям сайта был не очень понятен интерфейс, хотя для нас все было логично и просто. Тогда пришлось полностью переделать главную страницу.

Вторая проблема — поиск подходящего персонала. Сотрудников не много, но все они проверенные любители животных.

— Очень важен персонал, который будет не тормозить развитие, а помогать идти вперед. Важно, чтобы эти люди любили животных и сами хотели учиться и развиваться. Потому поначалу пришлось сменить много работников. Сейчас у нас шесть постоянных сотрудников: я, моя сестра, бухгалтер, администратор, кинолог и SEO-специалист.

И еще одна типичная для нового бизнеса ошибка — неправильно настроенная реклама.

— Много денег улетело в трубу из-за того, что мы неправильно настраивали контекстную и таргетированную рекламу, а в ней важно все — вплоть до того, кому и какие картинки или видео показывать, что на владельцев-программистов нужно таргетировать видео, где видно, что, если заказать выгул у нас, можно сэкономить их время, а на мам в декрете — видео со счастливой женщиной с детьми, пока наши ситтеры присматривают за ее котом.

Открыть бизнес в феврале 2020 года для многих оказалось фатальной затеей, но у нашей героини все удивительным образом сложилось. Многим белорусам было скучно сидеть на карантине в одиночку, и они завели питомцев или захотели присматривать за чужим песиком.

— Когда начался коронавирус, многие из наших петситтеров согласились бесплатно смотреть за питомцами людей, попавших в больницу. Например, если одинокие или пожилые люди оказывались в больнице, в это время за их домашним животным присматривал другой человек. Позже практически все эти люди стали нашими клиентами в качестве благодарности за поддержку.

«Для большинства людей это не работа, а приятный способ провести время»

По сути, это маркетплейс, который помогает людям найти друг друга за вознаграждение. Каждый петситтер устанавливает свою цену за услуги, а клиент может ознакомиться с разными анкетами и выбрать наиболее подходящего кандидата. После заключения сделки на сайте клиент расплачивается напрямую с петситтером, а тот в конце месяца отдает платформе комиссию — 25% от суммы.

— Многие не понимают, за что мы берем вознаграждение, но мы же не благотворительная организация, а бизнес, который может работать только при условии наличия прибыли. Мы проводим очень серьезную верификацию петситтеров и их обучение. Неопытных людей изначально не берем. Человек заполняет анкету, потом присылает свои личные данные, в том числе аккаунты в соцсетях. Затем соискатель проходит тест и обучение у кинолога, после чего администратор проводит собеседование и решает, насколько человек подходит на роль няни для животных. И только после этого он попадает в базу на нашем сайте. Так что случайные люди «отваливаются» очень быстро.

Петситтеры сами устанавливают стоимость своих услуг в зависимости от опыта, квалификации, количества свободного времени, вида животного и пожеланий хозяев. Например, среди них есть дипломированные ветеринары, которые могут не только выгулять пса, но и сделать ему укол, скормить таблетку или поставить клизму.

— Владелец может быть уверен, что с его питомцем все в порядке: петситтер должен быть на связи, присылает фотоотчеты и трекинг прогулки. Наши няни сидят не только с собаками и котами, но также с попугаями, кроликами, хорьками. Бывало, присматривали и за лисой, приезжали кормить лошадей — запросы бывают очень разные. К нам обращаются и заводчики, у которых одновременно может быть 15 собак, а одному человеку справиться со всеми невозможно.

Примерная стоимость выгула собаки в течение часа — 10 рублей, домашняя передержка — от 15 до 35 рублей за сутки. Кому-то нужно прийти и покормить кота раз в день, а кому-то — жить с этим котом круглосуточно неделю. Отсюда и разбежки в стоимости.

— Так как сфера была новой для страны, нужно было самим установить подходящую стоимость. Поэтому в изначальном исследовании были вопросы о том, сколько человек отдает на корм, на услуги грумера, какой подарок дарит родному или знакомому, который сидит с животным во время отпуска. Так мы вывели примерную стоимость услуг и предоставили ее в качестве рекомендации нашим петситтерам, а дальше уже каждый повышал или понижал ее, как считает нужным.

По словам владелицы бизнеса, за два года через сайт обратилось не менее 1700 владельцев животных, из них 80% возвращаются по мере необходимости. Сейчас в базе около 900 петситтеров.

— Поначалу нашим стандартным петситтером был студент, который учится и хочет подрабатывать. Но потом картинка изменилась — сейчас чаще всего ими становятся айтишники, которые много времени проводят дома или в офисе, и им очень не хватает движения. И еще часто петситтерами и выгульщиками животных становятся люди в возрасте, питомцы которых умерли, а заводить новых они не готовы. Но они готовы дарить любовь и получать ее взамен. Для большинства людей это не работа, а приятный способ провести время.

Из важных бизнес-лайфхаков — партнерство. Например, петситтерам рекомендуют в случае чего обращаться в проверенную ветклинику, а та, в свою очередь, рассказывает клиентам об услугах петситтеров. Все это происходит в рамках сотрудничества, от которого выигрывают все.

— Пожелания у владельцев разные. Бывало, просили смотреть с собакой сериалы: она это очень любит. Однажды петситтер просидел с котом полгода, потому что хозяину пришлось срочно уехать. Часто белорусы уезжают на зимовку в какой-нибудь Таиланд, и все это время с животным сидит его «няня». В последнее время все больше людей резко уезжают по работе, не успев сделать необходимые документы и прививки для животных, потому всем этим также может заниматься петситтер.

За эти два года случалось всякое, но пока все проблемы «разруливали», говорит Евгения.

— Однажды у петситтера сбежала собачка, потому что владельцем был неправильно закреплен ошейник. Но мы на такой случай проводим предварительное обучение, потому петситтер не растерялся и не стал догонять собаку, а достал угощение и стал, напротив, приманивать ее, играя с ней. Потом подцепил шлейку и хорошо закрепил ошейник. В другой раз у собаки приключилось что-то с желудком, ее привезли к ветеринару — оказалось, гастрит. Владелец и сам об этом не знал. Иногда и бывали недопонимания с петситтерами, но после первого случая мы обычно ограничиваем человеку доступ к базе, ведь где гарантия, что это не повторится? Однажды на обучении стало ясно, что петситтер не очень дружественный, потому мы сразу отказались от сотрудничества с ним. В другой раз девочка пошла вся в белом выгуливать большого пса, который был очень активный и всю ее испачкал. Она высказала свое недовольство хозяйке пса, а мы перестали с ней работать. Человек должен понимать, что он делает: если он идет на выгул, одежда и обувь должны быть соответствующие.

Пока это детище съедает 1,5—5 тыс. рублей в месяц на самые разные расходы (налоги, заплаты, комиссии, техподдержка), но хотя бы самоокупается. По плану, через три половиной года должны отбиться вложенные в него деньги.

— Хотя пока я не плачу себе зарплату, согласно составленному ранее бизнес-плану, проект должен окупиться через пять с половиной лет. Пока идем, как и задумано. Идей у меня очень много, из ближайших — привлечь к работе частных грумеров, ветеринаров. Ведь люди чаще всего идут к конкретному человеку в салон или ветклинику. Да и многие из них уже работают на дому, остается только создать базу. Кроме того, нам поступило много предложений из разных стран открыть свою франшизу — пока думаем над реализацией.

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