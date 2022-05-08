Военный эксперт назвал дату завершения второй фазы войны в Украине 1 8.05.2022, 12:26

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Путинские солдаты будут вынуждены перейти к обороне или отступить.

Вторая фаза наступления российских войск продлится еще неделю или дней десять. После этого интенсивность боевых действий снизится, считает военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам российские войска фактически безуспешно продолжают наступательные операции уже вторую неделю. Оккупанты осознали, что не выполнили ни одной оперативной задачи из тех, которые им приказали завершить во время второй фазы войны в Украине, передает 24 канал.

Путинские солдаты еще попытаются продвигаться, оцепить украинских военных.

"Теряя такими темпами свои подразделения и боевую технику – надолго их не хватит. Если думать с инерционностью – их хватит еще на неделю, возможно, на 10 дней", – прогнозирует эксперт.

После этого российские войска вынуждены будут перейти к обороне, закрепиться на занятых рубежах или отойти и пытаться удержать территорию.

"Увидим, насколько у нас хватит ресурсов, чтобы нанести определенные контрудары, улучшить наши позиции. Тогда мы будем наблюдать уменьшение интенсивности боев и перехода к более затяжной фазе", — сказал Грабский.

Военный эксперт добавил, что сложно спрогнозировать временные рамки старта так называемой третьей фазы войны. Это может растянуться на 2-3 месяца, все зависит от сложности подготовки необходимых подразделений. Хотя РФ может бросать в бой своих людей и без должной подготовки с минимальной экипировкой.

"Все будет зависеть от воли политического руководства России, насколько они будут готовы жертвовать своими человеческими ресурсами", – считает Грабский.

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