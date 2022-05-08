Около 25,5 тысяч военных и 12 кораблей: названы потери оккупантов за время вторжения в Украину 4 8.05.2022, 12:33

Генштаб ВСУ озвучил свежие данные.

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми около 25 500 военнослужащих. Также по состоянию на 8 мая удалось уничтожить 12 кораблей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 25500 (+400)

Танки - 1130 (+8)

Боевые бронированные машины - 2741 (+28)

Артиллерийские системы - 509 (+0)

РСЗО - 179 (+7)

Средства ПВО - 86 (+2)

Самолеты - 199 (+0)

Вертолеты - 156 (+1)

Автомобильная техника и автоцистерны - 1961 (+27)

Корабли/катера - 12 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 360 (+19)

Специальная техника - 39 (+1)

Крылатые ракеты - 92 (+2)

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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