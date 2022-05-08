«Поведение продавца вызывало вопросы, и он просто слился» 8.05.2022, 12:49

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Белорус разоблачил сомнительную схему продажи авто.

Белоруса Дмитрия заинтересовала Skoda Rapid – машина в объявлениях была выставлена ниже рыночной цены. Увиденное на осмотре устроило, и мужчина оставил задаток. Но потом казавшаяся почти заключенной сделка пошла не по плану, пишет abw.by.

"Ранее фирма продала эту машину якобы сестре продавца"

Дмитрий вспоминает, что, как выяснилось, автомобиль принадлежит организации, а все документы, со слов продавца, в порядке, машина снята с учета.

"Показывал нам автомобиль родственник сотрудника фирмы. По крайней мере представился родственником, – уточняет наш собеседник. – Техническое состояние автомобиля нас устроило. Оставили небольшой задаток и вечером договорились встретиться, посмотреть все документы и оформить куплю-продажу. Продавец предложил совершить сделку по счет-справке – мол, с его стороны будет надежный человек, который все оформит".

Однако покупателя сразу насторожило, что родственник-сотрудник фирмы на сделке присутствовать не будет (якобы очень занят), а в счет-справке укажут крайне низкую стоимость (чтобы меньше налог платить). "В общем, множество моментов, которые дают основание считать продавца мягко говоря неискренним", – говорит Дмитрий.

Тем не менее, на сделку он все-таки приехал. Родственника (собственника машины) не было, зато в наличии была доверенность от него. В соседнем автомобиле сидел юрист для оформления счет-справки, а на в номерных рамках Rapid уже были транзиты. А дальше, со слов Дмитрия, назрел конфликт:

"Смотрим документы и получается, что ранее фирма продала эту машину якобы сестре продавца. Она (сестра), не ставя авто на учет, хочет продать эту машину уже мне. Вроде более-менее все красиво. Продавец говорит, что большую сумму указать нельзя, так как на фирму тогда "наедет" налоговая. Мы настаиваем, что сумма должна быть правильная, реальная. Говорю, мол, пусть ваша сестра ставит машину на учет и потом продает как положено. И она сама должна присутствовать.

Продавец утверждал, что мы при первом осмотре все конкретно обговорили, но это неправда. Было сказано, что с документами все в порядке, сумма, возможно, будет указана меньше – но он узнает, как лучше оформить. И уже после этого решим.

В итоге продавец сказал, что поставит авто на учет и позвонит – поедем по договору купли-продажи оформлять в ГАИ. Сестра будет присутствовать лично, но это было сказано, как я понял, чтобы уехать спокойно, не возвращая мне задаток. На следующий день он перезвонил и сказал, что колеса отдельно пойдут за 350 у.е. Мол, это был бонус. В общем, стало очевидно, что продавец "сливается" и на учет ставить машину не собирается. Меняет условия так, чтобы мы сами отказались от сделки. На предложение вернуть хотя бы половину задатка был получен отказ".

Дмитрий утверждает, что после этого объявление вновь появилось в интернете, только продавцом значился уже Владимир, а не Александр:

"Подозреваю, что схема по продаже автомобиля по заниженной цене используется для того, чтобы затем аннулировать сделку через суд. И тогда мне вернут сумму, указанную в счет-справке, то есть значительно заниженную, а не ту, которую я фактически уплатил. Продавец же получит назад автомобиль, который он потом может продать по реальной стоимости".

Без постановки на учет?

Мы со своей стороны нашли и другие странности, которые должны дать понять покупателю, что от такой покупки лучше отказаться.

Как следует из этой истории, некая фирма продала автомобиль девушке (сотруднице фирмы), которая на учет его не поставила и решила сразу же машину перепродать.

Это первая странность, мягко говоря, которая должна насторожить потенциального покупателя. Плюс это противоречит описанию машины в объявлении.

Дело в том, что сделки с автомобилями подлежат обязательной регистрации в течение 10 дней после приобретения машины (см. постановление Совмина №1849). В нашем случае этого не произошло, по какой причине – неизвестно, но сам факт такого должен заставить задуматься. И раз уж нарушение закона есть по факту, то от такой сделки лучше отказаться.

Оформление сделки по счет-справке также говорит о том, что автомобиль фактически покупается у автохауса. При этом у продавца должен быть заключен договор комиссии и акт осмотра транспортного средства, подписанный собственником. Ничего этого, конечно, нет.

Согласно указа №504 "О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств", оформление счет-справки является услугой, связанной с продажей автомобиля, и как отдельный вид деятельности осуществляться не может. По факту какой-то автохаус или "ипэшник" просто торгуют бланками этого документа, что является серьезным нарушением. А раз оно имеет место быть, то это еще один аргумент в пользу отказа от сделки. Проверить, кому выдавалась счет-справка, можно тут.

Цена вопроса

Значительно заниженная цена автомобиля часто привлекает внимание покупателей, но по законам логики в убыток себе никто и ничего продавать не будет. Подозрения нашего читателя вполне обоснованы, поскольку если впоследствии продавец решит аннулировать сделку через суд, то речь будет вестись о фактически указанной в счет-справке сумме. Доказать обратное будет чрезвычайно сложно. То есть покупатель должен будет вернуть автомобиль, а продавец должен вернуть указанную в документе сумму. А почему бы и нет, чем не схема "заработка"? При наличии вышеупомянутых нарушений расторгнуть сделку вполне реально.

Еще один момент – доверенность. Сегодня ее выдали, а завтра могут и отменить. Дело лучше всего иметь с собственником автомобиля, и сделку заключать именно с ним. Если уж у продавца машины и есть доверенность от собственника, то по крайней мере не лишним будет проверить этот документ по ссылке.

Собственник занят, нет времени, заболел, просто попросил – может оно и так, но выглядят такие аргументы как-то не очень, согласитесь.

Справка Автобизнеса

Согласно гражданского законодательства, под задатком понимается сумма, выдаваемая одной из сторон в счет причитающихся платежей другой стороне в обеспечение исполнения договора (ст. 351 ГК РБ).

Задаток должен оформляться письменно вне зависимости от суммы, и если это правило не соблюдено, то такая сумма считается авансом, а под ним уже понимается сумма предоплаты по договору в счет будущих платежей, но без обеспечительной функции – если сделка не состоялась (по любой причине), то аванс возвращается покупателю.

И о задатке. Потребовать возврат можно на любой стадии, за срыв сделки никто ответственность не несет. Да и наличие задатка не обязывает заключать договор. Если продавец деньги не возвращает, то их можно взыскать через суд, на это есть все правовые основания. Плюс еще судебные расходы и расходы на адвоката на него (продавца) повесить.

А вот если бы наш читатель Дмитрий заключил договор задатка письменно, а сделка потом сорвалась по вине продавца, то задаток возвращается продавцом в двойном размере. При срыве сделки по вине покупателя задаток остается у продавца. Но в нашей истории все понятно: договор не был заключен по вине продавца. Более того –он "слился", как выразился Дмитрий, со всеми вытекающими последствиями.

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