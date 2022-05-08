Украинские военные начали успешное контрнаступление на Запорожском направлении 2 8.05.2022, 12:52

11,830

Потери оккупантов значительно возросли.

На Запорожском направлении украинские защитники достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Отмечается, что об успехах украинских военнослужащих свидетельствуют статистические данные по потерям российской армии в Запорожской области.

В сообщении также говорится, что на Запорожском направлении на начало 8 мая противник активных боевых действий не проводил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».