Украинские военные начали успешное контрнаступление на Запорожском направлении

Украинские военные начали успешное контрнаступление на Запорожском направлении2
- 8.05.2022, 12:52
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Потери оккупантов значительно возросли.
На Запорожском направлении украинские защитники достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Отмечается, что об успехах украинских военнослужащих свидетельствуют статистические данные по потерям российской армии в Запорожской области.
В сообщении также говорится, что на Запорожском направлении на начало 8 мая противник активных боевых действий не проводил.