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Украинские военные начали успешное контрнаступление на Запорожском направлении

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  • 8.05.2022, 12:52
  • 11,830
Украинские военные начали успешное контрнаступление на Запорожском направлении

Потери оккупантов значительно возросли.

На Запорожском направлении украинские защитники достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Отмечается, что об успехах украинских военнослужащих свидетельствуют статистические данные по потерям российской армии в Запорожской области.

В сообщении также говорится, что на Запорожском направлении на начало 8 мая противник активных боевых действий не проводил.

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