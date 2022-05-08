Кремлевские пропагандисты заявили, что мобилизация не поможет выиграть войну в Украине 15 8.05.2022, 13:04

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У России нет ни кадров, ни техники, которая сравнится с вооружением ВСУ.

На российском ТВ кремлевские пропагандисты внезапно заявили, что всеобщая мобилизация не поможет России выиграть войну в Украине. У РФ нет кадров и резервов техники, которая сравнится с западным вооружением.

В ролике ниже присутствует выдержка из пропагандистского эфира, где идет обсуждение мобилизации, сообщает УНИАН.

"Представим, что, например, […] объявлена мобилизация. Вот когда мы получим, например, первый истребительно-авиационный полк мобилизации? К Новому году будет. У нас нет ни резерва, ни пилотов, ни летного состава, ни самолетов. Поэтому мобилизация в этом плане мало что дает", — заявил пропагандист и журналист россСМИ Михаил Ходаренок.

В похожем ключе он высказался о строительстве кораблей и формировании танковых дивизий. Первое новое боевое судно удастся создать только через два года, по словам Ходаренка. А танковое подразделение придется готовить как минимум три месяца, да и то без современного вооружения. Запасов последнего в России нет, а оставшаяся техника не может сравниться с западными образцами, которые присылают Украине. Согласно данным Генштаба ВСУ, в РФ уже пытаются модернизировать танки 1970-80 годов.

Напомним, по данным украинской разведки, 9 мая Владимир Путин объявит всеобщую мобилизацию.

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