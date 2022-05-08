Как выглядят и сколько стоят квартиры с дешевым «квадратом» в Минске, в которых можно жить
- 8.05.2022, 13:33
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Практически все они стоят меньше $ 50 тысяч.
Журналисты нашли в базе Realt однокомнатные и двухкомнатные квартиры с квадратным метром около тысячи долларов.
Практически все они дешевле 50 тысяч долларов, а есть двушка и за 45 тысяч.
1026 долларов за квадратный метр
Двушка в кирпичном доме по улице Лынькова, 57.
Пятый этаж кирпичной шестиэтажки. 45,7 м² общей площади, 26,6 м² жилой. Все комнаты разделены. В коридоре оборудована небольшая гардеробная. Есть застекленный балкон. Санузел совмещенный. В квартире оставляют практически всю мебель и некоторую технику.
Рядом с домом есть продуктовые магазины, аптеки, почта, банк, детский сад и школа. В нескольких минут ходьбы остановка общественного транспорта. Недалеко ДС "Масюковщина", в пешей доступности ТД "Ждановичи", "Минск-Арена" и лесопарк Дрозды.
Стоимость — 46 900 долларов.
1066 долларов за квадратный метр
Двушка в районе "Автозаводской" по адресу Крупской, 2.
Первый этаж девятиэтажной панельки 1977 года постройки, в 2005 прошел капремонт. Общая площадь — 52,83 м², жилая — 31,9 м². Санузел раздельный. В зале два окна с выходом на застекленную лоджию со шкафом и полками.
Зеленый благоустроенный район, рядом Чижовское водохранилище. Рассматривают не только продажу, но и обмен на частный дом в Минске или пригороде.
Стоимость — 56 300 долларов.
1 075 долларов за квадратный метр
Двушка около Парка Челюскинцев по адресу Кнорина, 4.
Первый этаж панельной пятиэтажки. 44 м² общей площади, 30 м² жилой. В квартире нет балкона, на полу лежит линолеум. Остается мебель и бытовая техника, есть встроенные шкафы. Установлена металлическая дверь, стеклопакеты и счетчики воды. Дом находится на огороженной территории, рядом зеленая зона.
Стоимость квартиры — 47 300 долларов.
1085 долларов за квадратный метр
Однушка в Лошице по адресу Асаналиева, 2.
Третий этаж девятиэтажной панельки. Общая площадь — 38,6 м², жилая — 17,2 м². Просторная квадратная кухня — 8,3 м² с лоджией. Есть кладовка, которую можно использовать и в качестве гардеробной. Санузел раздельный. На полу линолеум. Оборудованы встроенные шкафы. Установлены счетчики воды. Рядом с домом есть продуктовые магазины, супермаркеты, зоомагазин; аптека, поликлиники, больница и стоматология; четыре детских сада, две школы и музыкальная школа; почта, банк, остановка общественного транспорта и станция «Лошица»; речка.
Стоимость квартиры — 41 900 долларов.
1172 доллара за квадратный метр
Двушка на проспекте Пушкина, 7.
Первый этаж пятиэтажной панельки. Общая площадь — 38,4 м², жилая — 23,6 м². Дом после капитального ремонта. Раздельный санузел. На полу ламинат. Стоят стеклопакеты, металлическая дверь. Есть встроенные шкафы, установлены счетчики воды. Во дворе есть детская площадка, места для отдыха, рядом сквер. В шаговой доступности школы, детские сады, спортивные комплексы, кафе, рынок.
Стоимость квартиры — 45 тысяч долларов.