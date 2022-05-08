В российских городах на парадах 9 мая не будет военной техники 19 8.05.2022, 13:54

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А на Красной площади россиянам не покажут никаких «новинок».

Парад Победы в Москве на Красной площади на 9 мая впервые за последние семь лет пройдет без презентации новых образцов военной техники. Все больше городов России "решили" проводить праздничные мероприятия и вовсе без военной техники. В Воронеже журналисты поинтересовались причиной подобного решения, однако в местной мэрии не ответили на их вопрос.

Как сообщает "Независимая газета", каждый год в Москве 9 мая показывали новые образцы вооружений и военной техники. Такая традиция появилась в 2015 году, когда показали новейший танк Т-14 Армата. Однако в этом году военных новинок не будет.

"Губерния 33" пишет, что во Владимире парад будет без военной техники. Как говорят, причиной якобы стало расформирование одного из местных танковых полков за период коронавирусной пандемии.

"РИА Воронеж" отмечает, что в городе каждый год парад 9 мая проводился с военной техникой. В 2016 году, как исключение, была только военная авиация. В этом году техники не будет – в мероприятии примут участие около 2 тысяч военных. Также ожидается салют.

Журналистам ни в мэрии, ни в Западном военном округе не объяснили, почему в этом году не будет военной техники на параде.

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